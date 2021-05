Celstraf geëist tegen serie-inbreker uit Haaksbergen

Tegen een inbreker uit Haaksbergen is drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De 33-jarige man zou verantwoordelijk zijn voor een serie insluipingen in Haaksbergen, begin dit jaar.

Haaksbergen werd begin 2021 geteisterd door een serie van brutale insluipingen op klaarlichte dag. De slachtoffers, vooral ouderen, hadden niet in de gaten dat iemand in hun woning was geweest. Pas toen ze naar hun telefoon of handtas zochten merkten ze dat er iets was gebeurd.

De man werd uiteindelijk betrapt en gepakt door een 81-jarige bewoner. Die volgde voetstappen in de sneeuw en wist de insluiper te overmeesteren en over te dragen aan de politie. Tegenover de rechtbank in Almelo maakte de 33-jarige donderdag schoon schip, hij bekende een serie van insluipingen.

Drugsverslaving

De reden van zijn inbraken? Drugs, cocaïne om precies te zijn. En daar wil de man van af, via een kliniek in Rekken. De eis van de officier van justitie vond hij te fors. "Dan wordt het alleen maar uitzitten en de dagen tellen." De rechtbank doet over twee weken uitspraak.