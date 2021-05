CDA stelt Kamervragen over geestelijke gezondheid van boeren

De vragen komen naar aanleiding van recente publiciteit van onder meer RTV Oost over de hoeveelheid zelfdodingen in agrarische sector, die zorgwekkend toeneemt. Het aantal steeg de afgelopen jaren naar 17,4 op 100.000 mensen. Daarmee staat de sector in de top tien van beroepen met relatief gezien de meeste zelfdodingen.

"Boer zijn is geen baan, maar een manier van leven", stelt CDA'er Boswijk. "Het is een trots bestaan. En terecht, want je vakmanschap behoort tot de wereldtop. Maar het is ook een eenzaam beroep. Een stressvol bestaan. Want ondanks dat je tot die wereldtop behoort, houden maar weinig boeren het hoofd financieel boven water en krijg je de schuld van zo'n beetje alles wat fout gaat."

Het CDA wil van demissionair minister Schouten onder meer weten of ze bekend is met de stijgende zelfmoordcijfers en de kloof tussen boeren en professionele reguliere hulpverlening. De partij vindt dat de sector extra ondersteund moet worden om stappen te zetten in het doortrekken van het taboe, maar ook in het activeren van de hulpvraag. Boswijk wil weten hoe Schouten daarover denkt.