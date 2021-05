Justitie eist 5 jaar cel en tbs tegen Haaksbergse moeder voor wurgen van haar pasgeboren baby

Voor het ombrengen van haar net geboren zoontje Ivo is tegen de 31-jarige Linde uit Haaksbergen vijf jaar cel en tbs geëist. Volgens justitie heeft zij in het paasweekeinde van vorig jaar kort na de geboorte haar baby'tje gewurgd. Ook had het kindje zware verwondingen aan het hoofd. "Het koelbloedige gedrag van de moeder na de daad is gruwelijk." Volgens het OM lijdt de vrouw aan een nog onbekende stoornis die goed moet worden behandeld.

Het politieonderzoek naar de moeder begon nadat ze zich met haar vriend had gemeld in het ziekenhuis. Ze hadden een houten kistje bij zich, met daarin het levenloze lichaam van het kindje. De baby vertoonde dusdanig veel letsel dat artsen meteen de politie alarmeerden. Al snel werd duidelijk dat de vader niets met de dood van doen kon hebben, de moeder was tijdens de bevalling en overlijden van de baby alleen thuis geweest.

Geheugenverlies

Volgens justitie moet de moeder het levensdelict hebben begaan. Zo heeft ze tegen een vriendin verteld: "Ik heb Ivo vermoord, maar niet bewust." Dat gesprek is opgenomen met verborgen opnameapparatuur. Ook heeft ze aan de telefoon tegen de vader gezegd: "Ik weet wat ik heb gedaan." Nu zegt ze zich de bevalling en wat erop volgde, niet meer te kunnen herinneren. Volgens het OM veinst ze dit 'selectieve geheugenverlies'.

Verschillende deskundigen zijn door de rechtbank bevraagd over het voorval en het gedrag van de moeder. Maar de psychologen en psychiaters komen er niet uit. Een hoogleraar zei dat het wetenschappelijk gezien eigenlijk onmogelijk is dat een moeder zich een zo ingrijpende gebeurtenis als een bevalling niet kan herinneren.

Wurging

Bij baby Ivo is erg veel letsel geconstateerd. Zo was er sprake van een acht centimeter grote scheur in de schedel en werden er nodige bloeduitstortingen en krassen - mogelijk veroorzaakt door nagels - aangetroffen. Volgens de moeder is het kindje niet gevallen. Hoe de verwondingen dan zijn ontstaan, zegt ze niet te weten.

Justitie gaat ervan uit dat uiteindelijk wurging de doodsoorzaak is. "Dat is gebeurd met de handen en een voorwerp, mogelijk de ceintuur van een badjas." Ook gaat het OM er vanuit dat ze wist dat ze zwanger was. "Ze heeft online gezocht naar onderwerpen over zwangerschap en er is een zwangerschapstest aangetroffen in de woning." Daarnaast droeg ze verhullende kleding.

Volgens het OM heeft de gebeurtenis grote impact gehad op de samenleving. "Op een stille zaterdag kwam een jongetje ter leven, met een gaaf gezichtje en een donkere bos haar. Helaas zullen we nooit weten wat voor mens het zou gaan worden. Niemand wist van zijn bestaan en werd kort na zijn geboorte overgeleverd aan geweld. Hij heeft dat met de dood moeten bekopen."

Koelbloedig

Opvallend is dat ze na de bevalling meerdere nietszeggende appjes naar haar partner, de vader van de baby, heeft gestuurd. En met een vriendin maakte ze nog een corona-grapje over een niezende panda. Met beiden repte ze echter met geen woord over de baby. Ook zocht ze online naar tarieven voor een crematie, terwijl ze meermalen het computerspelletje Coinmaster speelde. Verder ging ze direct aan de slag om het huis schoon te maken. "Het voorval moest afgedekt worden." De officier van justitie kwalificeert dat gedrag als "koelbloedig en gruwelijk."

PTSS

De verdediging van de moeder, in de persoon van advocate Pekkeriet, benadrukt dat de moeder strafrechtelijk gezien niets te verwijten valt. Er is volgens haar sprake van een menselijk drama. "Er is geen sprake van moedwillig zwijgen, maar van verwarring." Volgens Pekkeriet heeft haar cliënt gehandeld in een "vernauwd bewustzijn". Daardoor zou ze de beelden van de daad niet meer kunnen oproepen.

Niemand uit de omgeving van de vrouw zegt te hebben geweten van de zwangerschap. Over het toegenomen lichaamsgewicht van de moeder, heeft haar partner verklaard: "Ze at graag chips." Anderen hebben het over "jojo-gedrag".

De moeder is in 2017 ook al eens bevallen van een baby. Die kwam levenloos ter wereld, overigens buiten haar schuld. Mogelijk heeft de moeder tijdens deze uiterst pijnlijke bevalling, die een paar dagen duurde, een posttraumatisch stressstoornis (ptss) opgelopen. Dat kan er volgens sommige deskundigen de oorzaak van zijn dat ze details rond de tweede bevalling van baby Ivo onbewust uit haar geheugen heeft verdrongen.

De rechtbank velt over enkele weken vonnis.