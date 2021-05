Net echt: deze leerlingen gingen op ruimtereis met raket in Goor

Al wekenlang hebben de leerlingen van groep 7 en 8 zich voorbereid op hun ruimtereis. Zo moeten ze kleine zinnetjes Russisch leren (voor toevallige ontmoetingen op het spacelab), kregen ze urenlang handschoenen aan om te ervaren welke obstakels astronauten tegen komen én moesten ze op de kop staan en een boterham opeten, om te wennen aan het gebrek aan zwaartekracht. Vandaag was er de beloning: een bijna echte ruimtereis.

Zwevende deuren

Als de ruimteraket tegen elf uur 's ochtends voorrijdt is in de reguliere les op school niemand meer aan het opletten. Niet zo gek, want het is een indrukwekkend gevaarte die raket, compleet met stuwmotoren en zwevende deuren. Na een test mogen de eerste leerlingen een ritje maken met VR-bril. Directeur Joanneke Huuskes is blij: "Eindelijk weer een leuk uitje voor ze, nadat er zoveel moest worden afgeblazen door corona. Dit is echt een feestje."

De aarde bekeken vanaf de maan, fragment uit de ruimtereis (Foto: Spacebuzz)

Ook juf Mariska Linde is enthousiast. "Dit is zo goed voor ze. Niet omdat ze dan meteen astronaut willen worden, maar vooral omdat André Kuipers tijdens de reis vertelt over de kwetsbaarheid van de aarde." En daar is het de astronaut juist om doen: "Vanuit de ruimte zag ik hoe schitterend mooi en bijzonder de aarde is. Wij mensen zijn allemaal astronaut van een ruimteschip dat 'aarde' heet. Daar moeten we ongelooflijk zuinig op zijn!"