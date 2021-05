Bijzondere munt gevonden in Zwolle

In Zwolle is een bijzondere munt gevonden. (Foto: OnzeDijk)

In de Holtenbroekerdijk in Zwolle is een munt uit 1639 gevonden. Dat gebeurde bij werkzaamheden aan de dijk, zo meldt het waterschap op Facebook. Het gaat om een duit van Zwolle.

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt op dit moment aan dijkversterking. Zo wordt onder meer vervuilde grond in de dijk gereinigd of afgevoerd. Deze zogenaamde saneringen zorgen ervoor dat het mogelijk is om in de dijk te kijken.

“Dit onderzoek geeft veel inzicht over de opbouw van de bestaande dijk en de historie daarvan. Zo kunnen we bijvoorbeeld aan de verschillende lagen zien hoe oud de dijk is”, laat archeoloog van de Gemeente Zwolle, Michael Klomp, weten in het facebookbericht.

Houtskool

In de lagen zijn verschillende archeologische vondsten gedaan. Waaronder aardewerk, munten en houtskooldeeltjes. In het facebookbericht zegt Klomp daarover: “Uit het onderzoek blijkt dat de dijk in ieder geval teruggaat tot de zeventiende eeuw. Dat halen we uit de vondst van aardewerk en een munt, een zogenaamde duit, van Zwolle uit 1639.”

De houtskooldeeltjes zijn opgestuurd naar een laboratorium in Groningen. “Mogelijk geven die nog meer uitsluitsel over de oudste en onderste laag van de dijk.”