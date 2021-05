"Een piemel van 25 cm hangt op je knieën!" Annette Mijnheer behandelt vragen over seks op TikTok en is razend populair

'Kan je zwanger worden van orale sex', 'Hoe diep is een vagina' en 'Kan je als jongen wanneer je klaargekomen bent meteen nog een keer', dat zijn vragen die Annette Mijnheer beantwoordt via TikTok.

En met succes, de Enschedese heeft meer dan tweehonderdduizend volgers en bijna vier miljoen likes op het videoplatform. "Verbazend, vind ik zelf ook", zegt Mijnheer die eigenlijk zwangerschapsdocente is. "In het begin dacht ik zestienduizend volgers, dat zijn er veel en nu dit. Bizar."

Kijk in onderstaande video welke vragen Annette Mijnheer allemaal beantwoordt

@pubersvragen heet haar account en daar beantwoordt ze vragen die pubers niet zo snel aan hun ouders stellen. "Bijvoorbeeld hoe lang moet een piemel zijn, daar gaan natuurlijk de wildste verhalen over rond en pubers groeien toch op met pornofilms op hun telefoon. En dat is niet echt de werkelijkheid. Want een piemel van 25 of 30 centimeter komt tot je knie en dat kan helemaal niet!"

Naar aanleiding van deze vraag kwam de vraag wat haar best bekeken filmpje geworden is, meer dan 1,2 miljoen keer bekeken, over de diepte van de vagina. "Zeker bij pubermeisjes is dat maar een centimeter of tien."

Soms is Mijnheer verbaasd hoe weinig pubers weten over hun lijf, maar het is haar inmiddels ook duidelijk dat seksuele voorlichting er nogal eens bij inschiet op de middelbare school. "Is ook niet makkelijk om als biologieleraar voor een klas vol met pubers te staan. En corona brengt pubers in een isolement. Geen school en weinig sociale contacten."

Ik ken u van TikTok Annette Mijnheer is bekend door haar seksuele voorlichtingsfilmpjes

Niet alleen pubers kijken de TikTok-filmpjes. "Ik hoor ook van volwassen mensen dat ze nog wat van de vragen opsteken." En hoe lang gaat ze nog door? "Ik zit nu op de driehonderd vragen en dus filmpjes, ik dacht eigenlijk allang klaar te zijn, maar er blijven maar vragen binnenkomen. Dus ik zie wel."

Inmiddels is ze een bekende TikTok-persoonlijkheid: "Bestelde ik pas bij de Mac eten, had de jongen die de bestelling aannam mij aan mijn stem herkend. Ik ken u van TikTok!"