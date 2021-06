Jaar na petitie tegen seksuele intimidatie in Enschede: "Hardere aanpak is nodig"

"Hey lekkerding", "schatje", "waar gaan die mooie benen naartoe". Jonge vrouwen die door het centrum van Enschede lopen, hebben nog steeds te kampen met seksuele intimidatie. "Sinds het scooterverbod in het centrum, is de overlast wel een stuk minder", zegt een jonge vrouw die boodschappen doet aan de Noorderhagen. "Ik heb er nu minder last van, maar we hebben natuurlijk ook een jaar gehad waarin veel dicht zat door corona", reageert een ander.

Harder optreden

Enschede besloot vorig jaar zomer om harder op te gaan treden tegen seksuele intimidatie en andere overlast op straat. Niet zonder resultaat: het afgelopen jaar zijn er honderden boetes opgelegd, is er meer live-cameratoezicht ingezet, kregen meerdere personen een gebiedsverbod opgelegd en zijn politie en boa's vaker gaan controleren in de 'probleemgebieden', zoals in de straat Noorderhagen, vlak achter de Oude Markt.

Ook heeft Enschede zich aangemeld bij het programma Veilige Steden, waarin geweld tegen vrouwen en meisjes op straat en tijdens het uitgaan wordt aangepakt. De stad krijgt daarvoor een subsidie van in totaal zestigduizend euro.

Meldpunt

Enschede werkt tevens aan een meldpunt, waar mensen die seksueel geïntimideerd worden zich kunnen melden. Ook doet de gemeente mee aan de publiekscampagne 'Ben je oké?'. Die campagne is nu nog vooral gericht op het uitgaansleven, maar de gemeente wil de campagne breder trekken.

"Je wordt gewoon nageroepen en nagefloten", zeggen deze vrouwen:

'Groot probleem'

"Seksuele intimidatie is een heel groot probleem in Enschede. Dat moet echt gesloopt worden, maar dat is nog niet helemaal gebeurd. Dus helemaal tevreden ben ik nog niet", zegt VVD-raadslid Malkis Jajan, terugblikkend op het afgelopen jaar.

Jajan diende gisteravond een voorstel in om seksuele intimidatie strafbaar te stellen, door de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) erop aan te passen. "Een landelijk verbod op seksuele intimidatie komt er waarschijnlijk pas in 2023", zegt Jajan, die aangeeft niet tot dan te willen wachten. Het voorstel werd met een meerderheid aangenomen, waardoor het gemeentebestuur van Enschede nu moet werken aan een verbod.

Het Enschedese raadslid Malkis Jajan (VVD) (Foto: RTV Oost / Marcus Ganzevles)