Daltonschool in Steenwijk scoort hoog bij de Citotoets: "We zijn heel trots op onze leerlingen"

"Mijn Cito-score is 546 van de 550", glundert Gareed. "Vorig jaar had ik nog mavo-havo advies, nu ga ik naar het VWO." Ook Liz is verrast over het resultaat van de Cito-toets. "Ik had eerst mavo-havo en ik heb nu havo-vwo advies gekregen. Dat had ik niet verwacht, ik ben wel heel erg blij. Ik heb nu ook wel meer zelfvertrouwen dat ik de havo wel ga halen."

Gareed (r) met juf Yaël (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"Heel knap"

Juf Yaël Hensbergen is maar wat trots op haar 33 leerlingen van groep acht. "Ze zijn pas elf, twaalf jaar en dan zo lang thuis moeten werken, plannen, leerdoelen bepalen. Ik vind dat heel knap als je dat op die leeftijd al zo voor elkaar kunt krijgen. En dan zulke resultaten eraan kunnen koppelen, ja dat is fantastisch."

Bij het Daltononderwijs leren de kinderen al vroeg om zelfstandig leerdoelen te stellen, te plannen en taken uit te voeren. Volgens directeur René Jansen kan dat de hoge Cito-score verklaren. "Deze kinderen hebben een zware tijd gehad, met geruime tijd thuisonderwijs in groep zeven en acht. Maar ze zijn al heel zelfstandig en kunnen goed plannen. Het is lastig te meten, maar ik denk zeker dat dat hen heeft geholpen tijdens de lockdowns."

Wennen

Natuurlijk zaten de kinderen liever gewoon op school, maar het thuis leren en werken ging de meeste leerlingen best goed af. "Ik moest eerst wel wennen", vertelt Liz, "maar daarna ging het eigenlijk wel heel goed. Ik kon ook altijd hulp vragen als het nodig was."

Liz ging van mavo-havo naar havo-vwo advies (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Ook Gareed had weinig problemen met het thuiswerken. "Ik kan me wel goed concentreren thuis, op school ben ik eerder afgeleid. Ik kreeg ook wel hulp van mijn ouders en zus. En van de juf natuurlijk. Maar het is wel veel leuker om op school te zijn, en je vrienden weer te zien."

Hoger advies

Twaalf van de 33 leerlingen van groep acht kregen door de Cito-toets een hoger studieadvies dan de school had gedacht. "We zijn natuurlijk heel blij voor die leerlingen", vertelt directeur René Jansen. "We hebben goed met de ouders overlegd of het kind inderdaad een niveau hoger instroomt."

"En nu is het kijken hoe het verder gaat. We gaan goed volgen hoe onze leerlingen het doen in het voortgezet onderwijs. Hebben ze zich kunnen houden aan het advies? En wij nemen dat dan weer mee in onze volgende adviseringen in de komende jaren."

Een paar jaar geleden waren de Cito-scores van School B nog aan de lage kant. Er is sindsdien hard gewerkt om het onderwijs te optimaliseren. Deze hoge score is dan ook heel welkom. "We zijn apetrots op onze leerlingen, de leerkrachten en de hele school. Morgen gaan we het vieren met gebak", lacht René Jansen.