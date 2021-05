Bioscoop keert terug in Steenwijk

Steenwijk heeft binnenkort weer een bioscoop. Sinds oktober vorig jaar stond het pand leeg, maar eigenaar van het pand, Luxor Vastgoed BV, heeft aangegeven te willen investeren in de renovatie om de bioscoopfunctie nieuw leven in te blazen én het pand in kwaliteit te verbeteren. De gemeente draagt bij met een subsidiebedrag uit de net gelanceerde regeling voor een vitale binnenstad van Steenwijk.

"Uit onderzoek blijkt dat een bioscoop een belangrijke voorziening is in binnensteden. Dat komt met name door de economische spin-off die het heeft", stelt wethouder Bram Harmsma. "Mensen gaan na een filmbezoek vaak nog even de stad in om ergens wat te eten of te drinken. Wat dat betreft snijdt het mes bij deze voorziening aan twee kanten: een mooi aanbod voor onze inwoners en bezoekers en een impuls voor de ondernemers in de binnenstad."

Compleet aanbod

De gemeente Steenwijk draagt 150.000 euro bij voor bouwkundige aanpassingen aan het pand. "Deze aanvraag sluit precies aan bij wat we met de regeling willen bereiken", zegt de wethouder. "Een levendige binnenstad met voorzieningen die passen bij een stad als Steenwijk. Met een compleet aanbod. En daar hoort een bioscoop als vanzelfsprekend bij. Met aantrekkingskracht voor jong en oud. Daarom zijn we blij met dit initiatief en steunen we het ook."

De stimuleringsregeling Vitale binnenstad Steenwijk werd onlangs in het leven geroepen om het voorzieningenniveau, de retail en de leisure in de binnenstad van Steenwijk op peil te houden. Dat zijn de sectoren die het recreatief winkelprofiel van de stad kenmerken en bepalen maar de laatste jaren onder druk staan. Om leegstand te voorkomen wil de gemeente met de nieuwe regeling eigenaren van bedrijfspanden in de binnenstad stimuleren om in hun vastgoed te investeren. Op de gemeentelijke website is meer informatie over te regeling te vinden.

Luxor Vastgoed wil de foyer ombouwen tot ‘huiskamer van Steenwijk’. Dit moet ertoe leiden dat de bioscoop meer is dan alleen een filmzaal maar ook ontmoetingsplek wordt. De subsidie uit de stimuleringsregeling is bedoeld als bijdrage in het herstellen, verbeteren én vernieuwen van het huidige pand aan de Goeman Borgesiusstraat.