The American dream: Fleur gaat voetballen in Amerika

Fleur maakt volgend seizoen een transfer naar de University of Mobile in de Amerikaanse staat Alabama. Via Global Sport and Study is ze in contact gekomen met de coach van de “Rams”. Na een paar keer gebeld te hebben, over de cijfers van Fleur en hoe ze in het leven staat, heeft ze een volledige beurs gekregen om op de universiteit te keepen en te studeren.

Fleur begon al op jonge leeftijd met voetballen. Nadat ze op 7-jarige leeftijd stopte met turnen ging ze voetballen bij een jongensteam. Toen ze 13 werd vertrok Fleur naar een meisjesteam waarna ze ook van positie wisselde, ze werd namelijk keeper. Inmiddels keept ze voor het eerste elftal van de dames bij Oranje Nassau in Almelo en traint ze wekelijks mee bij de jeugd van FC Twente.

Het niveau van vrouwenvoetbal in Amerika is best wel hoog Fleur van den Berg

Het is niet zomaar dat Fleur in Amerika wil keepen. “Het niveau van vrouwenvoetbal in Amerika is best wel hoog. Ik dacht toen bij mezelf, waarom niet. Na wat research gedaan te hebben kwam ik uit bij Global Sport and Study.” Deze organisatie kijkt eerst of je geschikt bent en daarna wordt er een profiel voor je aangemaakt. Op dat profiel kunnen coaches in Amerika reageren. De coaches kunnen dan een volledige scholarship aanbieden zoals bij Fleur.

Stuk serieuzer

Fleur gaat niet alleen voor haar studie naar Amerika: ”Ik ga wel echt voor het voetbal, maar ook voor de ervaring. Ik denk dat het heel veel positieve invloed kan hebben voor mijn sociale vaardigheden en dat soort zaken.” Ook vindt Fleur dat Nederland eigenlijk een stuk achterloopt op Amerika. “In Amerika wordt er veel meer getraind dan hier. De meeste teams staan dagelijks op het veld, hier is vier keer in de week al een hoog niveau. Het is daar een stuk serieuzer dan in Nederland."