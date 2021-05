PEC heeft beet en huurt Tedic nog een jaar van Manchester City

Het hing al in de lucht, maar het is nu een feit: PEC Zwolle huurt Slobodan Tedic ook komend seizoen van Manchester City. De Zwolse club gaf eerder al aan graag nog een jaar door te gaan met de Serviër.

Tedic kampte afgelopen seizoen met enkele blessures en kwam daardoor tot slechts 15 duels. Daarin vond hij 2 keer het net en gaf hij 1 assist. De spits maakte echter genoeg indruk op de leiding van de club om hem nog een jaar in het blauw-wit te willen zien spelen.

De echte Tedic

"Ik voel me thuis in Zwolle", zegt Tedic. "Zowel de club als stad zijn me het afgelopen seizoen goed bevallen, ondanks dat ik de echte Tedic vanwege blessureleed eigenlijk nauwelijks heb kunnen laten zien. Ook kan ik niet wachten om met supporters op de tribunes te spelen. Ik heb zoveel steun van de achterban gekregen via onder andere de socials, dat ik niet kan wachten om dat vertrouwen en die blauw-witte liefde terug te geven door mijn inzet en prestaties op het veld."

Zeer tevreden

Technisch manager Mike Willems: "Met het langere verblijf van Slobodan ben ik zeer tevreden. We kennen zijn kwaliteiten en weten hoe extreem gemotiveerd hij is om van zijn tweede verblijf in Zwolle een succes te maken. Met de verlengde overeenkomsten van Thomas en Slobodan zetten we een stap richting het nieuwe seizoen. Ik verwacht de komende weken meer nieuws en ook de eerste 'echte' nieuwelingen te presenteren."