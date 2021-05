Weer dataproblemen Hof van Twente: "Niet groter maken dan het is"

Een medewerker van Goorsnieuws.nl heeft ontdekt dat er weer een datalek zat in het computersysteem van de gemeente Hof van Twente. Hij vond uit dat privacygevoelige gegevens op de site eenvoudig leesbaar te maken zijn. Bepaalde raadsstukken waren geanonimiseerd, maar bleken leesbaar te worden door te kopiëren en te openen in een nieuw bestand. De oorspronkelijk onleesbare tekst was vervolgens gewoon te lezen. Vorig jaar december werd het computersysteem van de gemeente platgelegd.

De medewerker van Goorsnieuws.nl ontdekte dat het vrij eenvoudig was documenten te vinden, waarbij gegevens als naam en adres van briefschrijvers leesbaar ko0nden worden gemaakt. Daarbij lukte het ook om privacygevoelige informatie als telefoonnummers en mailadressen te vinden. Zelfs de gegevens van de ambtenaar die bezwaarstukken had geanonimiseerd, zoals tegen de bouw van een supermarkt en de plaatsen voor woonwagens in Goor, werden gevonden.

Burgemeester Ellen Nauta van de gemeente Hof van Twente is ervan op de hoogte. "We moeten het niet groter maken dan het is. Dit heeft niets te maken met de hack die ons eerder is overkomen. We hebben inmiddels ingegrepen en gaan ervan uit dat het niet nog een keer gebeurt." Met die woorden reageert burgemeester Ellen Nauta van de gemeente Hof van Twente op het dataprobleem, dat vorige week dus werd ontdekt en aan de gemeente werd gemeld.

Vorig jaar december kwam de gemeente Hof van Twente in het nieuws toen bleek dat het computersysteem door hackers was platgelegd. Al snel bleek dat het herstel van het systeem lang zou gaan duren en veel geld ging kosten.

"We zijn elke dag met ict bezig", legt Nauta uit. "En natuurlijk is het niet goed dat dit gebeurd is. Maar ik ben er niet echt van geschrokken. Zoiets kan voorkomen, hoewel het echt niet zo eenvoudig was als wordt voorgesteld. Je moest er wel wat voor doen om die stukken zichtbaar te krijgen."

Nauta kwam door de gebeurtenissen met het gehackte computersysteem zwaar onder vuur te liggen in de gemeenteraad van Hof van Twente.

Wat betreft de jongste ontwikkeling is voor Nauta de kous af. "We hebben het aangepast en gemeld aan de Autoriteit Persoons Gegevens. En de persoon bedankt die ons erop attent heeft gemaakt. Wat mij betreft zal het niet weer gebeuren."