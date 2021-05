Hele weekend grote controle op sportvissers: “Ontzettend jammer geld”

“We controleren het algehele plaatje,” legt milieuagent Nathan Schoonderwoert uit. “Wie zit er? Mogen ze er zitten? Hebben ze de spullen voor elkaar? Met wat voor aas vissen ze? Ruimen ze het afval netjes op? Hebben ze geen vuurtje?” Ook alcoholgebruik van vissers wordt in de gaten gehouden.

Schoonderwoert trekt vrijdagavond en een deel van de zaterdagnacht samen met controleur Wilfred Sollie door het Vechtdal. RTV Oost kijkt over de schouders van de controleurs mee. “Kijk, als ze een paar flesjes bier bij zich hebben doen we daar niet moeilijk over”, stelt Sollie. “Zitten ze hier met kratten vol bier, dan gaan we daar zeker wat van vinden.”

Ook leefnetten moeten uit het water

Ook leefnetten moet door vissers uit het water gehaald worden. “Om te kijken of daar geen vis in zit die ze niet voor handen mogen hebben.”

Langs de oever van de Vecht bij Ommen treffen Sollie en Schoonderwoert vooral buitenlandse vissers. Die hebben de spullen keurig voor elkaar.

Wilfred Sollie, controleur bij Sportvisserij Oost-Nederland (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Een groepje vissers bij de stuw bij Vilsteren trekt de aandacht van de controleurs. “We gingen met ze in gesprek en liepen langs de waterkant. We zagen een los snoertje het water in gaan. Die trok ik omhoog en toen zag ik dat er een dikke bout aan zat met een haakje met maden. Gewoon eigenlijk een vistuigje”, omschrijft de agent. “We hebben allebei niet gezien dat hier ook actief mee aan het vissen waren.”

'Die bekeuringen gaan richting de 400 euro'

De mannen komen er vanaf met een officiële waarschuwing. “Weet wel: als je vist met drie hengels en je hebt maar een vergunning voor twee… Die bekeuringen gaan richting de 400 euro. Dat is ontzettend jammer geld.”

Sommige plekken die door de controleurs bezocht worden, staan bekend als overlastlocaties. Zoals de Stobbeplas bij Slagharen. Daar gelden sinds dit jaar strenge regels voor met name nachtvissers. De tactiek van de controleurs is om te zorgen dat ze niet meteen gezien worden door vissers. Daardoor is het soms sluipen door het donker en eerst in het pikkedonker luisteren wat er op een visstek gebeurt.

'Gaan we nog bier drinken dan?'

“Gaan we nog bier drinken dan?” klinkt het uit een visserstentje als de controleurs stiekem staan de luisteren? “Moeten wij anders even een biertje aangeven”, breekt Schoonderwoert gevat in. “Politie. Kun je even uit de tent komen?”

Nathan Schoonderwoert, milieuagent bij de politie (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Ook de vissers bij de Stobbeplas hebben hun documenten en spullen netjes voor elkaar. Na een kort praatje vervolgen de controleurs hun weg. Alle geïnspecteerde houden zich die avond en nacht aan de regels.

Vier boetes, twee waarschuwingen

Verderop in de regio zijn tijdens de controle wel boetes uitgeschreven. Een voor een illegaal kampvuurtje, twee keer een boete voor iemand die met te veel hengels aan het vissen was en een hondenbaasje liet zijn viervoeter loslopen in een natuurgebied. Daarnaast kregen twee vissers een officiële waarschuwing.

“Over het algemeen hebben de mensen het goed voor elkaar”, concludeerde Schoonderwoert aan het einde van de controle. “De plekken zijn netjes, spullen goed voor elkaar.”