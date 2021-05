Overal binnen Defensie werd personeel blootgesteld aan chroom-6-verf

Personeel van Defensie heeft tientallen jaren risico gelopen op blootstelling aan de kankerverwekkende stof chroom-6 in verf. Vooral in de jaren 70 en 80 nam de defensieleiding onvoldoende maatregelen om het personeel te beschermen, daarna verbeterde dat. Dat blijkt uit aanvullend onderzoek van het RIVM, waarvan de resultaten vanochtend zijn gepresenteerd in Den Haag.

Bij alle Defensieonderdelen was blootstelling aan chroom-6 mogelijk, aldus het RIVM. Ook bijvoorbeeld chauffeurs die collega's hielpen liepen risico's.

Antiroestmiddel

Chroom-6 is een antiroestmiddel. Dat zat in verf waarmee jarenlang tanks en vliegtuigen werden behandeld. De stof is giftig en kan onder meer long- en maagkanker veroorzaken. Tussen 1984 en 2006 werkten zo’n 2.500 personeelsleden van Defensie aan Amerikaans materieel dat was bewerkt met deze verf.

Vooral monteurs werden blootgesteld aan chroom-6. Dat gebeurde op voormalige Amerikaanse opslagplaatsen, zoals in Aadorp, Brunssum, Eygelshoven, Coevorden en Ter Apel. Maar ook op andere locaties van Defensie, zoals Vliegbasis Twenthe, werd chroom-6 gebruikt. In het voorjaar van 2014 kwamen de eerste signalen van (oud-)medewerkers, die vermoedden ziek te zijn geworden door het werken met het kankerverwekkende verf.

Excuses

In 2018 bleek uit eerder onderzoek van het RIVM dat het ministerie van Defensie in elk geval sinds 1973 wist dat in verf met het bestanddeel chroom-6 schadelijke stoffen zaten. Dat onderzoek had uitsluitend betrekking op de vijf NAVO-depots voor opslag en onderhoud van Amerikaanse voertuigen.

Defensie erkende destijds dat is verzuimd om medewerkers te informeren en beschermende maatregelen te nemen. Staatssecretaris Barbara Visser bood daarvoor haar excuses aan. Het personeel kan sindsdien tot 40.000 euro schadevergoeding claimen, die compensatieregeling wordt nu uitgebreid naar medewerkers op alle locaties van Defensie.