Kabinet versoepelt maatregelen; restaurants en musea weer open

"Besmettingen en ziekenhuisopnames dalen snel. We durven het daarom aan om stap 3 eerder te zetten", zegt demissionair premier Mark Rutte. "Maar, als het volgende week toch mis gaat kan het zijn dat we hier op terugkomen."

Restaurants, casino's en sporten

Dat betekent dat, naast de restaurants en de musea, mensen weer vier gasten thuis mogen ontvangen. Sporten is zowel binnen als buiten weer voor iedereen mogelijk voor vijftig personen per locatie, maar nog niet in competitieverband. Uitzondering zijn de jeugdcompetities tot 18 jaar, die mogen wel opgestart worden.

Horecagelegenheden mogen straks zowel binnen als buiten open tot tien uur 's avonds. Nu is dat nog tot acht uur 's avonds. Ook het verkoopverbod op alcohol, waar onder meer supermarkten zich aan moeten houden, geldt vanaf dat tijdstip. Casino's mogen open, maar discotheken en nachtclubs blijven nog wel gesloten.

Doorstroomlocaties waar mensen niet kunnen zitten, zoals winkels, mogen één klant per tien vierkante meter ontvangen. Rutte: "We kunnen nu eindelijk binnen meer organiseren. Het motto is nu: 'Open, tenzij. In plaats van dat alles 'Gesloten, tenzij' is. We zetten echt een grote stap."

Bekijk het overzicht van de versoepelingen:

Overzicht versoepelingen (Foto: NOS)

Meer versoepelingen vanaf 30 juni

Daarnaast wil het kabinet Nederland sneller dan gepland, al vanaf 30 juni, grotendeels van het slot halen. De maximale groepsgrootte thuis wordt dan acht personen (vanaf 5 juni nog vier personen), er mogen meer gasten in restaurants (tot 100 personen) en sportwedstrijden zijn dan weer toegestaan. De versoepelingen komen bovenop de versoepelingen die dus op 5 juni ingaan.

Verder mag de horeca dan tot middernacht open blijven en mogen theaters, musea en bioscopen meer bezoek toestaan. Er komt ook meer ruimte voor toegangstests bij evenementen.

Bekijk de versoepelingen vanaf 30 juni: