Duitsland versoepelt vanaf zondag de coronaregels voor kort bezoek vanuit Nederland

Aanleiding voor de versoepeling is het dalend aantal besmettingen in Nederland. Omgekeerd moeten reizigers die Nederland inkomen, in de meeste gevallen in quarantaine. Anders dan in Duitsland is dit geen plicht maar een dringend advies.

Grenswerkers

Sinds 6 april was Nederland voor Duitsland een hoog risicogebied. Daardoor moesten Nederlanders die de grens overgingen een negatieve uitslag van een coronatest bij zich hebben die niet ouder mocht zijn dan 72 uur. Grenswerkers moesten zich daardoor twee keer per week laten testen om in Duitsland te kunnen werken. Dat hoeft nu niet meer.