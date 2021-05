Weghorst op 'perfecte moment' bij Oranje: "Als voetballer het mooiste wat er is"

"Het is geweldig om hier te zijn", zegt de aanvaller in gesprek met de NOS. "Het heeft eventjes geduurd. Hartstikke fijn om er nu met de eindronde bij te mogen zijn. Het perfecte moment. Dus superblij."

Geloof gehouden

Weghorst zat elke keer bij de voorselectie, maar viel ook telkens af. Toch gaf hij de hoop niet op. "Uiteindelijk ben je natuurlijk wel vaak teleurgesteld geweest. Omdat je natuurlijk heel graag voor je land wilt uitkomen. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar ik heb wel altijd het geloof erin gehouden om dit EK te halen. Dat is natuurlijk waar je naartoe werkt met elkaar en ook individueel is dat het doel. Dat is voor mij ook absoluut zo. Daaraan heb ik nooit getwijfeld. Ik heb altijd de mindset gehad om er alles aan te doen en de kans zo groot mogelijk te maken dat ik erbij ben. Dan kon ik mezelf in ieder geval niets kwalijk nemen. Dat wordt nu beloond en ik hoop dat ik mijn steentje bij kan dragen."

Mooiste moment

Weghorst begon er echt in te geloven toen De Boer onlangs zeer positief over hem sprak op tv. "Het moment dat de bondscoach bij ESPN positief over me sprak. Vanaf dat moment had ik wel een heel goed gevoel. Dat is wel het mooiste moment tot nu toe."

Mooiste wat er is

De voormalig spits van onder meer Heracles Almelo staat bekend als emotionele jongen en is dan ook zeer trots op zijn plek in de selectie. "Het is zeker een droom. Zoals iedere kleine jongen in Nederland droomde ik ervan om voetballer te worden of op zo'n groot EK te spelen. Ik heb daar ook gestaan en het Nederlands elftal toegejuicht in het Oranje. Nu ben je speler en mag je je eigen land vertegenwoordigen en zijn er die supporters die jou gaan toejuichen. Daar kan ik heel stoer over doen, maar dat is als voetballer het mooiste wat er is.

Weghorst tijdens de eerste training in Zeist (Foto: ANP)

Wolfsburg

Weghorst heeft wederom een goed jaar achter de rug bij Wolfsburg. Zijn derde jaar in Duitsland. Of hij er na de zomer ook speelt weet hij nog niet. "Nee, zeker weten niet. Er is weinig zeker in voetbal. Dat gaan we allemaal zien. Ik voel me heel erg goed in Wolfsburg. We hebben natuurlijk Champions League voetbal gehaald, wat super is. Een enorme mooie nieuwe uitdaging. Het is absoluut niet zo dat ik daar weg moet. Ik voel me super op m'n gemak. Het moet iets heel moois voorbij komen om daar te vertrekken."

Corona

De spits kwam eerder ook in het nieuws door zijn uitgesproken mening over de vaccinaties tegen corona. Daar wil hij echter niet al teveel meer over kwijt. "Er is veel over gezegd en veel voor me ingevuld. Ik wil daar eigenlijk niets meer over zeggen. Ik geloof niet dat het aan mij is om hierover nog meer te zeggen. Ik heb voor mezelf de keuze gemaakt om me niet te laten vaccineren en verder moet iedereen daar zijn eigen keuze in maken."