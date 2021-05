500 kilo weggelekte latex in Hasselt niet gevaarlijk voor mens, dier en natuur

Uit laboratoriumonderzoeken van Aqualysis uit Zwolle blijkt dat de 500 kilo latex, die vorige week in Hasselt in een bergingsvijver lekte, geen gevaarlijke stof is voor mens, dier en natuur.

De oorzaak dat 500 kilo latex in het water terechtkwam, bleek een lek in één van de leidingen van het bedrijf Condor Carpets. Het overgrote deel van de latex hoopte zich op in de bergingsvijver op het terrein van Condor Carpets en werd direct geïsoleerd door de vijver af te dammen. Een klein deel was al doorgestroomd naar het buitengebied. Om verdere verspreiding van de latex in het buitenwater te voorkomen werden alle duikers en afwateringen dichtgezet. Condor Carpets zette samen met het waterschap een grootschalige schoonmaakactie op. Hierbij werd circa één miljoen liter vervuild water afgezogen en in dertien tankwagens op het Condor-terrein opgeslagen.

Dronebeelden

Het water in de bergingsvijver blijft de komende week nog geïsoleerd totdat het is hersteld. Uit dronebeelden is duidelijk dat de zichtbare verontreiniging vermindert. De duikers en afwateringen in het buitenwater zijn wel weer opengezet. Hierdoor kan het water in de sloten weer doorstromen. Samen met de regen van de afgelopen dagen helpt dit met de natuurlijke doorspoeling. Op die manier wordt de latex dat nog aanwezig is steeds verder verdund, totdat het uiteindelijk verdwijnt. Het eerder gegeven advies om vee niet te laten drinken uit de vervuilde sloten blijft van kracht. Condor Carpets voert het vervuilde water zelf af.