Teleurstelling bij kermisexploitanten, nog vragen bij casino's door versoepelingen

Ze hadden goede hoop maar kwamen weer bedrogen uit. Kermisexploitant Etienne van Hezik uit Deventer snapt er niets van. Ze vallen bij de versoepelingen van 5 juni opnieuw buiten de boot. Pas vanaf 30 juni mogen zij, net als alle andere evenementen, weer opstarten.

Grote teleurstelling

"Het is zó teleurstellend. Ik snap niet waarom wij weer niet mogen. We hebben vorig jaar bewezen dat het veilig kan en toch worden we weer genegeerd. Zelfs Rutte was vorig jaar tevreden", stelt Van Hezik, die onder meer in Deventer, Hengelo en Enschede regelmatig op de kermis actief is.

Bij de versoepelingen werd bekend dat doorstroomlocaties weer open mogen. Van Hezik stelt dat zij daar ook onder vallen. "Wij zijn de enige doorstroomlocatie in de evenementenbranche. Maar goed, ze zijn vast bang voor scheve gezichten. Want dan krijg je dat andere evenementen naar ons gaan wijzen."

Positief voor de kermisbranche is wel dat burgemeester kunnen beginnen met het voorbereiden van vergunningen. "Zodat alles klaar ligt op 30 juni en we direct weer van start kunnen. Dat is dan nog wel positief", sluit Van Hezik af.

Vragen bij casino's

Bij Holland Casino, dat een vestiging in Enschede heeft, wordt met opluchting gereageerd. "Hoewel we nog niet weten wat er wel of niet mag", zegt Herbert Brinkman namens het bedrijf. "Maar alleen al het feit dat we open mogen is al heel fijn."

De locatie in Enschede is morgen open als testlocatie. Bezoekers moeten dan wel reserveren en een negatief testresultaat laten zien. "Dat hebben we eerder al als test een heel weekend gedaan en toen bleek dat we het heel goed volgens de regels kunnen. Dat geeft een hoop vertrouwen voor wat er allemaal kan na 5 juni", zegt Brinkman.

Vreugde bij café

Hans van Lingen van café De Herberg in Ommen is blij met de verruiming van de mogelijkheden. "Natuurlijk is dat mooi. Tot nu toe komen mensen alleen snel even binnen om naar de wc te gaan. Straks mogen ze ook beperkt binnen zitten. Het zal best weer even wennen zijn, maar dat komt goed."

Een bezoeker van zijn terras is optimistisch. "Ik hoop dat het allemaal goed gaat, maar heb daar wel vertrouwen in. Het is vooral belangrijk voor de mensen in de horeca dat de maatregelen versoepeld worden. Ik ben er helemaal klaar mee."