Grotendeels voorwaardelijke straf voor Duitse vrouw na brandstichting Enschede

De vrouw stichtte in november vorig jaar midden in de nacht brand bij een woning aan de Noord-Esmarkerrondweg in Enschede. De brand werd op tijd ontdekt en geblust door de oudste zoon van de bewoners. De zoon kon de slaap niet vatten omdat er eerder brandstichtingen rond en bij de woning waren.

Waarom de vrouw een struik bij de woning in brand stak werd niet helemaal duidelijk. Ze was patiënt van de bewoner bij een Therapiezentrum in een klein plaatsje achter Rheine, net over de grens met Duitsland. De twee waren bevriend geraakt, maar toen de vrouw steeds visioenen over branden rond de woning in Enschede begon te delen werd het ongemakkelijk. De bewoner verwees de vrouw naar een collega; het lijkt erop dat ze daar niet mee om kon gaan en daardoor brand stichtte.