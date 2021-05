Poppodium Burgerweeshuis in Deventer wil verhuizen naar Havenkwartier

Het monumentale pand van het Burgerweeshuis in Deventer voldoet niet langer aan de eisen van een actueel poppodium. "Het is noodzakelijk dat het Burgerweeshuis verbouwt", zegt directeur Kelly Hammer erover in radioprogramma Groot Onderhoud. Het dossier en de wens liggen er al langer, maar nu moet er nog draagvlak voor komen in de politiek.

Er is al onderzoek gedaan naar de verbouwingsmogelijkheden en ook is er gekeken naar alternatieve locaties. Burgerhaven, een industrieloods aan de Sint Olafstraat in het Havenkwartier van de stad, is al gebruikt als testlocatie voor het poppodium in coronatijd.

Verhuizen?

En die locatie lijkt heel geschikt voor het Burgerweeshuis. Bijkomend voordeel is dat het Havenkwartier nog ontwikkeld moet worden als stedelijk gebied. Daarnaast richt het poppodium zich ook op jonge muziekliefhebbers en dancepubliek, en dus is de ontwikkeling in het havengebied geschikter dan volledige isolatie van het historische pand in de binnenstad.

"Dat we een stukje ziel van het gebouw achterlaten is enerzijds heel jammer, maar het gaat om de toekomst van het poppodium. Ontwikkeling van talent, ruimte voor publiek en de jonge generatie popmuziekliefhebbers", vertelt Hammer. De begroting van de plannen omvat zo'n 10 miljoen, daar gaat de politiek in Deventer zich over buigen.

Het hele gesprek met Kelly is hier terug te luisteren.