Bas Kuipers verlengt bij GA Eagles: "Willen bepalende spelers langer binden"

Linksback Bas Kuipers heeft zijn contract bij Go Ahead Eagles met twee jaar verlengd. Zijn verbintenis liep in 2022 af en loopt nu dus tot medio 2024.

Kuipers kwam in zijn eerste seizoen tot 36 duels voor de Deventer ploeg. Hij scoorde daarin vijf keer en gaf vier assists. "Bas Kuipers was natuurlijk afgelopen seizoen een van de absolute sterkhouders van het elftal", aldus technisch manager Paul Bosvelt. "Met als kers op de taart zijn winnende goal tegen Excelsior. We zijn met elkaar gaan praten over contractverlenging vanuit het goede gevoel dat er aan beide kanten is. Nog voor de promotie waren we er eigenlijk al bijna helemaal uit, dat zegt iets over dat gevoel."

Langer binden

"We hebben vaker de ambitie uitgesproken bepalende spelers langer aan ons te willen binden. Ook wat dat betreft is het heel mooi dat we overeenstemming hebben bereikt voor een contract tot medio 2024", sluit Bosvelt af.