Middelbare scholen kunnen vandaag weer open, maar doen ze dat ook?

De heropening werd vorige week aangekondigd. De dalende coronacijfers maken het verantwoord weer op school les te krijgen, vindt demissionair onderwijsminister Arie Slob.

Sinds 16 december waren de scholen gesloten vanwege de lockdown en werd alleen online les gegeven. Alleen kwetsbare leerlingen in het speciaal onderwijs en leerlingen die beroepsgerichte praktijkvakken volgen mochten op school komen.

In de klas mondkapje af

Het zal onwennig zijn op de scholen vandaag. Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. Dat betekent dat alle leerlingen tegelijk fysiek les op school kunnen krijgen. In de klas mogen de mondkapjes af, maar als leerlingen door de school lopen moet het mondkapje wel weer op.

Mondkapje op de gang verplicht en handen desinfecteren (Foto: Archief RTV Oost)

Voor de leerlingen en de leraren zijn zelftesten beschikbaar om twee keer per week preventief thuis te testen. Alle scholen hebben van het ministerie zelftestkits ontvangen. Maar daar is volgens veel scholengemeenschappen nog een hoop niet geregeld. Hoe zie je toe op die zelftests?

Arbowet

Volgens de onderwijsbonden kunnen scholen echter nauwelijks garanderen dat leerlingen zich twee keer per week testen. “Veel werknemers in het onderwijs maken zich daarom zorgen over hun gezondheid”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel. “Zeker nu nog lang niet iedereen aan de beurt is geweest voor zelfs maar de eerste vaccinatie.”

Iedereen – leerlingen en leraren – wil het liefst zo snel mogelijk weer naar school. Maar wel veilig Onderwijsbonden

De bonden adviseren de leden die zich zorgen maken om collectief actie te ondernemen en daarbij de medezeggenschapsraad te betrekken. Bij die actie staat centraal dat er een beroep kan worden gedaan op de Arbowet. Want de beslissing van het kabinet kan nooit boven het feit gaan dat de werkgever wettelijk verplicht is om te zorgen voor een veilige werkplek.

Zeven Linden College Dedemsvaart

Maar zoals gezegd, de scholen kunnen weer open vanaf vandaag. RTV Oost neemt een kijkje op het Zeven Linden College in Dedemsvaart. Net als alle andere scholieren kregen ze daar tot nu ook online les. Om 8.30 uur beginnen de lessen weer in de klas, zonder mondkapje. Komt iedereen opdagen? Is het onwennig om weer in de schoolbanken te zitten of juist leuk? Hoe hebben ze daar de zelftests geregeld? Later vanochtend meer over de heropening van deze school in Dedemsvaart.

De Rijksoverheid geeft hier nadere uitleg over de heropening van de scholen.