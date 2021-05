Andries Noppert ook komend seizoen doelman bij GA Eagles

"Veel van mijn keuzes maak ik op basis van gevoel", zegt Noppert. "Het vertrouwen van stafleden en mensen bij de club voelt voor mij gewoon heel goed. Ik ben op mijn plek bij Go Ahead Eagles en geloof in de plannen en ideeën van de club." Noppert kwam in januari naar Deventer en kwam niet in actie voor de club in de Keuken Kampioen Divisie.

Seizoen vol uitdagingen

Komend seizoen speelt hij dus met Go Ahead in de Eredivisie: "Het zal een seizoen vol uitdagingen worden. Net als in de Keuken Kampioen Divisie zullen we het ook in de Eredivisie moeten hebben van onze teamgeest. Maar als we dezelfde lijn van het afgelopen seizoen doortrekken naar het nieuwe seizoen, dan ben ik ervan overtuigd dat we goed voor de dag kunnen komen in de Eredivisie."

Collegiaal en motiverend

Technisch manager Paul Bosvelt is blij met het aanblijven van Noppert: “Andries heeft afgelopen seizoen zijn rol als reservedoelman goed ingevuld, zowel binnen als buiten het veld. Hij is collegiaal en motiverend, maar we weten ook dat hij er zal staan wanneer het nodig is.”