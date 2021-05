A1 tussen Rijssen en knooppunt Azelo vanaf vandaag driebaans

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) spreekt van een bijzonder moment. "Vandaag is de laatste 10 kilometer wegverbreding van de A1 tussen Twello en Azelo, in de richting Enschede, open voor het verkeer. Een bijzonder moment voor de regio. Bedrijven én bewoners krijgen letterlijk meer ruimte. Met minder files en een verkeersveiligere snelweg als gevolg, daar is het om te doen."

Extra rijstrook

Het werk is gestart in april 2019. De extra rijstrook op de eerste 32 km tussen Twello en Rijssen is opengesteld voor het verkeer op 24 september 2020. En nu, eind mei 2021, is ook de extra rijstrook op de laatste 10 km tussen Rijssen en Azelo beschikbaar voor het verkeer.

Voor het verkeer in de richting Apeldoorn duurt het nog een week totdat ook daarvoor de extra rijstrook op het gedeelte Rijssen-Azelo beschikbaar is. Deze zal volgende week maandag 7 juni open gaan voor het verkeer. Daarmee is de uitbreiding van de A1 tussen Twello en Azelo een feit.

Afgelopen weekend werden de laatste werkzaamheden verricht: