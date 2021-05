Blijdschap op school in Dedemsvaart: "Geweldig om al die leerlingen weer te zien"

"Het was geweldig om gewoon weer veel leerlingen op school te zien." Docent Nederlands Sonja Bakhuis van het Zeven Linden College in Dedemsvaart is maar wat blij dat de leerlingen vanaf vandaag allemaal weer naar school mogen komen.

De middelbare scholen in Nederland mogen vanaf vandaag weer open en vanaf volgende week maandag is dat zelfs verplicht. Veel scholen hikken daar nog tegenaan, maar in Dedemsvaart gaan ze er vol voor.

'Volle bak les geven'

"We zien het als een kans", vertelt docent Bakhuis. "We hebben nog vier weken tot de zomervakantie begint en we willen gewoon vier weken volle bak les geven. Het is een goede opmaat voor na de zomervakantie."

Er zijn wel wat aanpassingen ten opzichte van de tijd voor corona. "We hebben ervoor gekozen dat de leerlingen in het klaslokaal blijven zitten en dat de docenten bewegen van lokaal naar lokaal. De docenten blijven op anderhalve meter van de leerlingen in het lokaal."

De docenten bewegen van lokaal naar lokaal docent Sonja Bakhuis

De docent Nederlands erkent dat dat praktisch voor problemen kan zorgen. "Natuurlijk wil je als docent de leerlingen zo goed mogelijk helpen, door bijvoorbeeld in een boek mee te kijken. Maar we zitten als docent in een afgeschermde zone en zullen het ermee moeten doen."

Mouw aan te passen

Mochten er collega's zijn die er toch problemen mee hebben, dan is daar volgens Bakhuis wel een mouw aan te passen. "Door bijvoorbeeld toch iets online te doen. En er zijn ook leerlingen die online les hebben, bijvoorbeeld doordat ze thuis in quarantaine moeten zitten. Dat lossen we wel op."