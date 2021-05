Genoeg geld om leerachterstanden weg te werken, maar geen personeel te vinden

Dat er veel druk staat op het personeelstekort in het onderwijs is bekend. Directeuren zijn dagelijks aan het zoeken naar invallers en nieuw personeel. Daarom heeft het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen (OC&W) subsidie beschikbaar gesteld voor de Regionale Aanpak Personeelstekort in het onderwijs (RAP). Ook in onze provincie is er een aanvraag gedaan.

"Met de handen in het haar"

"We hebben weliswaar een mooie subsidie gekregen om achterstanden weg te werken, maar we kampen met een groot personeelstekort. Het onderwijs zit met de handen in haar", zegt Marco Schaap, directeur van de Julianaschool in Rijssen alarmerend.

Schaap is als projectleider ook betrokken bij de Regionale Aanpak Personeelstekort in onze provincie. "Er worden veel initiatieven en activiteiten door de RAP ontplooid. We willen investeren in de opleiding van leraren en onderwijsassistenten voor het primair onderwijs."

Het voordeel van opleidingen in het basisonderwijs, is dat wij de mensen direct kunnen inzetten Marco Schaap, directeur basisschool

Carrière switch?

"Wij proberen daar snel wat aan te doen. Daarom houden we een voorlichtingsavond op 9 juni voor deeltijdopleidingen. Want het onderwijs biedt volop kansen voor mensen die van carrière willen veranderen", aldus Schaap.

"Misschien zit er nu wel iemand op een plek waarvan die denkt: ik heb het prima naar mijn zin, maar misschien had ik ooit wel het onderwijs in gewild. Dan is dit een geweldig moment want er is behoefte aan deze mensen."

"Het voordeel van de opleidingen in het onderwijs is dat wij de mensen vrijwel direct kunnen inzetten. Ze moeten als onderdeel van de opleiding stage lopen en kunnen zodoende helpen om invulling te geven aan de doelstellingen van het NPO."

Instroommakelaar

Als je oren hebt naar een carrièreswitch dan zijn er op elk niveau mogelijkheden. Van deeltijdopleidingen tot voltijds, afhankelijk van je vooropleiding. "Een deeltijdopleiding is één dag in de week opleiding en één dag in de week in de klas."

Wat het beste bij je past en hoe je dat vorm kunt geven kun je bespreken met een instroommakelaar. "Dat is iets unieks van de RAP Zwolle en omstreken. Zij is dagelijks aanwezig via de website hatseklas.nl."