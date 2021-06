Directeur Almeloos zorgbureau cel in voor faillissementsfraude

De man zat samen met zijn vrouw Ümmühan (46) in de directie van het commerciële zorgbureau. Zij is veroordeeld tot 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Volgens de rechtbank is zij als directielid nalatig geweest en heeft ze geld vanuit het bedrijf ontvangen, zonder dat duidelijk was waarvoor ze dat kreeg.

Vlak voordat het bedrijf op de fles ging, heeft het echtpaar onder meer forse geldbedragen hebben weggesluisd.

Turkse cliënten

Het Almelose zorgbureau Avant Zorg en Welzijn verleende vooral zorg aan Turkse cliënten, maar ging in het voorjaar van 2016 op de fles. Het was de belastingdienst die destijds het faillissement had aangevraagd, omdat de schuldenlast intussen was opgelopen tot een half miljoen euro.

Avant Zorg telde op dat moment circa 20 medewerkers en had zo'n 70 cliënten: met name senioren en gehandicapte kinderen met een Turkse achtergrond.

Pensioenen niet afgedragen

Na het bankroet stuitte curator Wouter Weenink in zijn onderzoek vervolgens op een aantal opmerkelijke zaken. Zo bleek onder meer dat de directie de pensioenen voor het personeel niet had afgedragen. Voor het pensioenfonds aanleiding een claim van een kleine 80 mille in te dienen.

Aansprakelijk gesteld

De curator heeft het directie-echtpaar T. inmiddels aansprakelijk gesteld voor het totale faillissementstekort. Die is voorlopig becijferd op ruim zeven ton.

De rechtbank oordeelde dat het echtpaar inderdaad verantwoordelijk kan worden gehouden voor de schade rond het faillissement en bepaalde dat het een voorschot van 708.000 euro moet betalen. Het stel is tegen dit vonnis in beroep gegaan. Deze procedure dient binnenkort voor het gerechtshof.

Overigens had de curator tussentijds beslag laten leggen op de privéwoning van het echtpaar aan de Wierdensestraat. Dit pand is intussen executoriaal verkocht, maar vanwege de hoogte van de hypotheek leverde dit amper wat op voor de schuldeisers.