Met hulp van radar van Thales Hengelo wordt 'vijandelijke' raket onderschept

Met hulp van een bij Thales ontwikkeld radarsysteem is tijdens een militaire oefening een 'vijandige' langeafstand raket onderschept. Het systeem is gemaakt bij Thales in Hengelo en er wordt al vier jaar mee getest.

"Je speelt nu echt mee in de Champions League"", zegt Job van Harmelen, woordvoerder van Thales in Hengelo. "De hele wereld kijkt met ons mee."

Atlantische Oceaan

Het marineschip zr.ms. De Zeven Provinciën met daarop de SMART-L radar van Thales ligt in de Atlantische oceaan, zegt Van Harmelen. "Vanuit Schotland is de raket afgeschoten. Vervolgens werd hij door het radarsysteem gespot en werden de gegevens doorgespeeld naar een Amerikaans marineschip dat ook in de Atlantische Oceaan ligt. Die heeft ervoor gezorgd dat de zogenaamd vijandelijke raket onschadelijk werd gemaakt."

Met behulp van deze radar is Nederland het enige Europese land dat het luchtruim tot buiten de dampkring en de ruimte tot 2.000 kilometer gelijktijdig kan scannen op luchtdreigingen, zoals de langeafstand raket die nu is onderschept.

Daar is Thales best trots op. "We hebben geen slingers opgehangen of gebak aan laten rukken, maar dit is wel een behoorlijke mijlpaal", zegt van Harmelen.