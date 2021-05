Enschede wil discussie over samenwerking met de Chinese partnerstad Dalian

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede wil met de partijen in de gemeenteraad in gesprek over de samenwerking met de Chinese partnerstad Dalian. Gisteren was er in Enschede een demonstratie tegen de samenwerking. De actievoerders vinden dat Enschede de samenwerking moet beëindigen, vanwege de manier waarop China omgaat met de Oeigoeren.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat naar aanleiding van de demonstratie de samenwerking niet wordt opgezegd. "De vraag is of je met het wegblijven de mensen daar meer mee bedient, dan met deelnemen. Op het moment dat je wegblijft, ben je ook niet in staat om het gesprek aan te gaan."

Notitie

Daarom stuurt het gemeentebestuur binnenkort een zogenaamde notitie naar de gemeenteraad. Daarin wordt de actuele situatie in China geschetst. Aan de hand daarvan wil de gemeente de discussie over de samenwerking aanwakkeren.

Mogelijk meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims zitten vast in strafkampen en detentiecentra in de Chinese regio Xinjiang. Begin dit jaar berichtte de BBC over stelselmatige verkrachting en marteling in de kampen. Ook zou er sprake zijn van dwangarbeid en gedwongen sterilisatie. De manier waarop China met de Oeigoeren omgaat moet genocide, oftewel volkerenmoord worden genoemd. Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer.

De plannen voor deze notitie zijn al een paar weken oud, daar heeft volgens de gemeente de demonstratie van gisteren niets mee te maken.

"Het is logisch dat als er forse dingen gebeuren, dat je als gemeente jezelf afvraagt: hoe zit deze partnerschap in elkaar? Kunnen we dat nog steeds verantwoorden? Dat is een logisch proces."

Hoe de verschillende partijen in de raad denken, is nog niet duidelijk. De woordvoerder is wel duidelijk: "De gemeente is in z'n geheel tegen enige vorm van uitbuiting of disproportioneel optreden." Maar als het aan het gemeentebestuur ligt, blijft de samenwerking staan.

Handelsmissie

Vorige week werd duidelijk dat de provincie een jaarlijkse handelsmissie naar Dalian heeft afgeblazen. De provincie doet dat 'omdat de Chinese overheid de interne stabiliteit prioriteit geeft boven mensenrechten, werkomstandigheden en milieu. China wordt internationaal bekritiseerd op de behandeling van de Oeigoeren en de omgang met Hongkong', schreef de provincie in een verklaring.

Enschede was als partnerstad van Dalian niet geïnformeerd over dit besluit van de provincie, maar gedeputeerde Eddy van Hijum heeft burgemeester Onno van Veldhuizen bijgepraat over het besluit.