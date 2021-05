Vandaag en morgen nieuwe stakingen van werknemers metaalbedrijven Zwolle en Kampen

In maart werd in Hengelo gestaakt voor een betere cao in de metalektro (Foto: RTV Oost / Hans Bellert)

De landelijke estafettestaking in de metaalsector gaat onverminderd voort. Vandaag en morgen staken werknemers van meerdere bedrijven in Zwolle en Kampen. De estafettestaking begon in januari en is bedoeld voor een betere cao Metalektro.

"Tot nu toe geven de werkgevers niet thuis", zegt Ingrid Langenberg, bestuurder FNV Metaal. "Dat is echt schandalig. Medewerkers voelen zich totaal niet gehoord. Ze werken keihard, maar krijgen nul op rekest als ze om een eerlijke en moderne cao vragen."

Lager dan de inflatie

Er wordt gestaakt door werknemers van Scania, Broshuis, Wärtsilä, Quantiparts en IJssel Technologie. Ze leggen het werk voor 48 uur neer. Vakbonden en werkgevers zijn sinds september vorig jaar in gesprek over een nieuwe cao Metalektro. Tot nu toe bieden de werkgevers een loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Dat is ongeveer 1,1 procent per jaar.

"Terwijl de inflatie naar bijna 2 procent per jaar stijgt. Over de hele linie verdienen bedrijven in deze sector nog steeds goed door grote inzet van hun werknemers. Die moeten dan ook daarnaar worden beloond", aldus Langenberg.

Aanvullende eisen

Naast loon is er geen overeenstemming over maatregelen voor een betere werk-privébalans en voor eerder stoppen met werken. FNV wil ook meer zekerheid voor flexwerkers, bijvoorbeeld door ze na een jaar een vast contract te geven. En voor jongeren wil de vakbond dat de salarisschaal op leeftijd verdwijnt.

De estafettestakingen begonnen in januari in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Daarna verspreidden de stakingen zich naar andere provincies.