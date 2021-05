Spelend kind ontkomt ternauwernood aan kogels bij schietpartij Enschede

Volgens een ooggetuige werd er voorafgaand aan het schieten op de Lintveldebrink heen en weer geroepen tussen inzittenden van een witte auto (mogelijk een VW Golf) en een wijkbewoner. Die laatste gooide voorwerpen richting de auto, stenen en/of glazen objecten. "Ik hoorde glasgerinkel", zegt de getuige.

Knallen

Daarop is één van de inzittenden uitgestapt. Die heeft kogels afgevuurd op de wijkbewoner. "Ik hoorde zeker twee knallen." Het doelwit bleef ongedeerd, net als het kindje dat binnen een paar meter van het vuurgevecht aan het spelen was. De schutter rende daarna terug naar de auto en ging volgens omstanders op de bijrijdersstoel zitten. De wagen is vervolgens richting Broekheurne-ring weggescheurd.

Het doelwit woont niet aan de Lintveldebrink, maar verderop in de wijk. Hij heeft zaterdag slechts dekking willen zoeken bij een huis aan die brink. In de deur van de bijbehorende garage, die voorheen dienst deed als kapsalon, zijn de kogelgaten nog te zien. De rolluiken zijn gesloten, de buurt is geschokt.

88.000 euro

Volgens omstanders was de schietpartij een afrekening in het drugscircuit. Degene die beschoten is, zou voor 88.000 euro aan drugs hebben weggebracht naar België. Maar zijn opdrachtgevers hebben naar verluidt dat geld niet gezien.

Er is vaker onrust in de wijk. Bewoners spreken over vele drugsdeals en witwasconstructies. Vanuit de politiek is al aangedrongen op actie.