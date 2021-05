Feyenoord-fan Ernst Kühne komt belofte na: megastoel in Bergkwartier in clubkleuren Go Ahead

"Het begon als een grap van mijn fietsmaatjes," vertelt Kühne. "Een paar jaar geleden leek het er op dat Go Ahead kampioen zou worden, en toen heb ik beloofd de stoel in de clubkleuren te schilderen als dat zou gebeuren. Nu de club direct is gepromoveerd, is dat voor mij reden genoeg om die belofte na te komen."

De stoel trekt dagelijks behoorlijk wat bekijks in het eeuwenoude Bergkwartier in Deventer. Vele toeristen kunnen het niet laten om eventjes op de reuzenstoel van de meubelmaker te gaan zitten en een plaatje te schieten.

Feyenoord-fan

Helaas blijft de stoel niet voor altijd in het rood en geel. "Nee, ik schilder hem over enkele weken weer terug naar het oude geel. Dan kan ik er weer in alle rust op zitten", zegt Kühne, die zelf supporter van Feyenoord is.

Toch sluit hij niet uit dat hij de stoel nog eens in de Deventer clubkleuren schildert. "Wie weet. Mocht Go Ahead zich handhaven dan denk ik wel dat ik dat ga doen, ja."