Enschede gaat seksuele intimidatie op straat strafbaar stellen

Rond het station in Enschede is regelmatig sprake van overlast (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Een voorstel van VVD-raadslid Malkis Jajan om seksuele intimidatie strafbaar te stellen, werd maandagavond door een meerderheid van de Enschedese raad aangenomen. "Met dit verbod lossen we de problemen niet meteen op, maar geven we wel een krachtig signaal af", aldus Jajan.

Burgemeester Onno van Veldhuizen noemde een verbod 'niet bepaald het ei van Columbus'. "Het is een heel harde inspanning die weinig zal opleveren. Alle kleine beetjes helpen, maar meer is het ook niet."

Sisverbod

Rotterdam stelde eerder al een verbod in op straatintimidatie, in de volksmond ook wel het sisverbod genoemd. Maar de stad werd door de rechtbank teruggefloten; het verbod zou in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting. Het is, zo stelde de rechtbank, niet aan de gemeenten om de vrijheid van meningsuiting te beperken.

Het gemeentebestuur van Enschede gaat nu op initiatief van Malkis werken aan het verbod op seksuele intimidatie, door het op te nemen in de Algemene Lokale Plaatselijke Verordening (APV). Door het verbod onder bestaande regelgeving te hangen, moet een situatie zoals die in Rotterdam worden voorkomen. Voor zover bekend is zo'n lokaal verbod in Nederland alleen nog maar in Alkmaar van kracht.

Aanpakken

Enschede kampt al langer met seksuele intimidatie op straat. Vorig jaar zomer stemde de raad van de stad unaniem voor een stevigere aanpak van de overlast.