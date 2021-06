Nieuwe bestuursvoorzitter ziekenhuis MST: "Zorg vanaf september weer terug naar normaal"

Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede beleefde door de coronapandemie een turbulent jaar, waarbij veel niet-coronazorg werd afgeschaald. Nu het aantal opnames van coronapatiënten steeds verder terugloopt, krijgt het ziekenhuis weer wat meer lucht. Wat rest is het wegwerken van een lange wachtlijst: zo moet er 400 uur aan operatietijd worden ingehaald.

Hoger ziekteverzuim

"Deze maand beschouwen we nog wel als een maand die in het teken staat van covid", zegt de kersverse bestuursvoorzitter. "Dat betekent dat we deze maand nog niet weer honderd procent in bedrijf zijn. Zo'n tien tot vijftien procent van de andere zorg kan nog niet doorgaan. Ook is het ziekteverzuim nog hoger dan gebruikelijk; er zitten meer mensen thuis vanwege herstel van covid of andere klachten."

Den Boon zegt niet van plan te zijn om in de zomermaanden alle gemiste zorg in te gaan halen. "Onze focus is om straks eerst rust aan te brengen in de organisatie, zodat ook het personeel de gelegenheid krijgt om te herstellen en te genieten van die welverdiende vakantie. We zullen daarom in de zomervakantie ook niet harder gaan werken of specifiek heel erg gaan inzetten op inhaalzorg."

Gemiste zorg inhalen

Veel zorgpersoneel heeft door de coronapandemie maandenlang hard moeten werken, aldus Den Boon. "We kijken met enige trots terug op hoe we het hier aangepakt hebben. We zullen straks ook niet teruggaan in een soort crisisstand om alle gemiste zorg weer in te halen. We willen dit zoveel mogelijk binnen de normale werkwijze oppakken. Vanaf september verwachten we weer alle normale zorg te kunnen verlenen, zoals we ook voor corona deden."

De nieuwe bestuursvoorzitter over de komende maanden:

Financieel resultaat

Ziekenhuis MST heeft een aantal roerige jaren achter de rug, waarin er flink bezuinigd moest worden. Over 2019 schreef het ziekenhuis weer zwarte cijfers, en toen kwam de coronapandemie. De covidzorg die MST verleent, wordt vergoed door het ministerie. Daardoor blijft het ziekenhuis ook in crisistijd financieel gezond, benadrukt Den Boon.

"Enerzijds hebben we extra kosten moeten maken vanwege covid en anderzijds hadden we minder inkomsten, omdat er minder andere patiënten waren. Maar het resultaat dat we beoogd hadden over 2020, hebben we ook gerealiseerd. Dan spreek je over een positief resultaat van acht miljoen euro. Dat bedrag hebben we ook nodig om op de langere termijn financieel gezond te blijven en investeringen te kunnen doen."