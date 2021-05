Aantal coronapatiënten in Overijsselse ziekenhuizen neemt sterk af

Voor de ziekenhuizen in Overijssel lijkt er een einde te zijn gekomen aan de enorme toeloop van coronapatiënten. Bij alle grote Overijsselse ziekenhuizen is het aantal patiënten op zowel de reguliere afdeling als de intensive care de afgelopen tijd sterk afgenomen. Dat blijkt uit een rondgang langs de ziekenhuizen.

Halverwege april of begin mei zaten de ziekenhuizen in onze provincie nog aan de piek van de derde coronagolf.

MST en ZGT

In de Twentse ziekenhuizen MST en ZGT, en het SKB in Winterswijk, lagen op 14 april in totaal 94 coronapatiënten, waarvan 26 op de IC. Die aantallen zijn nu bijna gehalveerd; vanochtend lagen er 49 patiënten, waarvan negentien op de IC. Afgelopen vrijdag telden de drie ziekenhuizen nog elf coronapatiënten meer.

Isala

Bij Isala in Zwolle is het aantal coronapatiënten ten opzichte van half april meer dan gehalveerd. Tijdens de piek op 20 april lager er 64 coronapatiënten in het Zwolse ziekenhuis. Nu zijn dat er nog 26.

Deventer

In het Deventer Ziekenhuis is het aantal coronapatiënten nog harder gedaald. Op 5 mei zat het ziekenhuis aan de piek van de derde golf, met 32 coronapatiënten. Nu zijn er dat nog elf.

Het Saxenburgh-ziekenhuis in Hardenberg heeft, ondanks herhaaldelijke verzoeken, niet gereageerd.

Landelijk ook halvering

Eind april lagen er nog ruim 2700 covidpatiënten in alle Nederlandse ziekenhuizen samen. Gisteren waren dat er nog 1.327. Daarmee is de bezetting in een maand tijd meer dan gehalveerd. Drijvende kracht achter de positief stemmende cijfers is volgens deskundigen de vaccinatiecampagne, die gestaag doorgaat.