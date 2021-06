Hengelo gaat voor flinke inhaalslag: "We mogen wel wat trotser zijn"

Het plan, Lange Wemen 2.0, moet vorm geven aan de grote inhaalslag die Gerrits wil maken in en met de stad. "Een project zoals dit, zie je denk ik nergens. Dit is echt een hele grote ontwikkeling voor Hengelo."

Sfeervoller en groener

Een nieuw winkelcentrum, met een ondergrondse parkeergarage en driehonderd nieuwe woningen. In 2027 kan het zomaar gebouwd zijn naast het nieuwe stadskantoor, tegen de rand van het centrum. De huidige bovengrondse parkeergarage en winkelcentrum Thiemsbrug zijn tegen die tijd ook tegen de vlakte en moeten daar woningen staan. Met de doorstart van het project (ontstaan in 2011, red.) moet de binnenstad sfeervoller en groener worden. Totale ontwikkeling: 110 miljoen euro.

De trots in Hengelo mis ik soms nog wel wethouder Gerard Gerrits

Alles onder voorbehoud van toestemming van de raad, maar daar maakt Gerrits zich niet druk om. "Ik denk dat de raad volgende maand akkoord gaat. In dat geval kunnen we aan de slag met het uitwerken van het plan, dat voor de zomer van 2022 af moet zijn."

'De stad is nooit af'

De kroon op de stad? "Nee, dat vind ik niet. Dat insinueert dat de stad af is en de stad is nooit af. Maar dit is wel echt een project om trots op te zijn. Die trots mis ik hier soms nog wel. Kijk, wat de stad ooit was qua winkels gaat het nooit meer worden. Maar we kunnen de binnenstad wel op andere manieren aantrekkelijk maken. We hebben hier twintig procent leegstand, dat moeten we aanpakken."

Wonen is voor ons het grootste belang, maar we kijken ook verder. André ten Vergert, directeur VanWonen

Met het project Lange Wemen wordt in die aanpak weer een stap gezet. Er komt minder ruimte voor detailhandel, meer voor woningen. "Bij de plannen tien jaar geleden was dat nog andersom. Nu is de situatie anders en hebben we behoefte aan meer woonruimte. Dat moet wel op een goede manier gedaan worden, met veel groen", vervolgt Gerrits.

'Het perfecte moment'

Het totale kostenplaatje is 110 miljoen euro. Na alle investeringen, van onder andere de provincie, blijft er een tekort over van zes miljoen euro. De risico's zijn volgens Gerrits klein, onder andere door financiering van Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en ontwikkelaar VanWonen. Die laatste partij had geen twijfel om in te stappen. "Dit is het perfecte moment", stelt directeur André ten Vergert. "Het nieuwe stadskantoor staat er net en de woningmarkt is goed. Wonen is voor ons het grootste belang, maar we kijken ook verder. Dit hele gebied, inclusief de horecawand, krijgt een make-over."

De horecawand aan het Burgemeester Jansenplein moet al op korte termijn gerealiseerd worden. "Met restaurantketen De Beren hebben we al de eerste partij die concreet geïnteresseerd is en aangegeven heeft in te willen stappen. Ook de rest zal snel volgen", sluit Gerrits met trots af.