Werkstraf geëist tegen Hengelose ondernemer voor handel in zwaar illegaal vuurwerk

Waarom wordt de naam van een Hengelose ondernemer genoemd als het gaat om de handel in zwaar illegaal vuurwerk? Dat is de grootste vraag vandaag voor de rechtbank in Zwolle. De 32-jarige ondernemer komt eind 2018 in beeld als er bij de criminele inlichtingendienst van de politie meldingen binnenkomen dat de man handelt in illegaal vuurwerk.

Volgens de melders zou de Hengeloër de business hebben overgenomen van een 51-jarige plaatsgenoot. En dat is zorgwekkend, want die plaatsgenoot werd in 2017 aangehouden bij een voormalige Nato-bunker in Duitsland met een bestelbus vol levensgevaarlijk vuurwerk.

Observatie

Besloten wordt om de 32-jarige te observeren. Als snel wordt duidelijk dat bij zijn woning lanceerbuizen voor zogenoemde mortierbommen staan. Ook zien agenten dat de 51-jarige plaatsgenoot, of iemand die daar erg op lijkt, op bezoek komt en wordt een bestelbusje gevolgd naar een garagebox. Wat daar gebeurt, is voor de agenten niet goed te zien. De bus wordt achteruit de box ingereden.

Als tot een huiszoeking besloten wordt, treffen agenten bijna driehonderd kilo verboden vuurwerk aan. Honderden zware knallers en een flinke hoeveelheid mortierbommen. Onder de carport middenin een gewone woonwijk. "Als er maar iets was gebeurd, waren de gevolgen niet te overzien geweest" zei de officier van justitie daarover.

Overigens is de ondernemer niet aanwezig als er huiszoeking gedaan wordt, hij heeft onraad geroken en is er snel vandoor gegaan.

Eigen gebruik

De ondernemer wilde niet zeggen waar het vuurwerk vandaan kwam. "Dat ging via via, maar ik kan en wil daar verder niets over zeggen." Hij ontkende ook dat hij erin handelde. Al het vuurwerk was volgens hem voor eigen gebruik.

De rechtbank merkte daar vervolgens over op dat hij niet het type leek om de hele dag met een tas vol bangers rond te lopen en te knallen.

Tegen de ondernemer is een werkstraf van 240 uur en een half jaar voorwaardelijke celstraf geëist.