Zwollenaar werd bijna doodgeslagen door jeugdvriend, justitie eist twee jaar cel en tbs

Waarover de twee afgelopen september ruzie kregen in het huis van de Zwollenaar aan de Gouverneurlaan, is niet helemaal duidelijk. Volgens Amersfoorter Mike, heeft zijn jeugdvriend een pistool op hem gericht. "Hij was helemaal door het dolle." Mike zegt dat hij het wapen snel heeft weggeslagen en vervolgens de Zwollenaar een flink portie klappen heeft gegeven. Bij de worsteling zou het wapen zijn afgegaan.

Toen de politie aan de deur kwam, nadat buren hadden geklaagd over geluidsoverlast, stuurde hij de agenten weg. Vervolgens is hij via de achterdeur gevlucht en heeft het wapen van zich afgegooid. "Ik was in paniek."

Doodsangst

Twee agentes zijn vervolgens met goedkeuring van hogerhand alsnog naar binnen gegaan. Daar troffen ze de bewoner aan in doodsnood. "Ik heb zelden zo een angstig iemand gezien", zegt één van de agentes. "Ik heb zijn hand vastgehouden, want hij was bang dat hij dood zou gaan." De Zwollenaar was compleet tot moes geslagen, volgens justitie had hij kunnen overlijden.

Mike werd even later verderop in de wijk aangehouden. Vervolgens was er weken geen land met hem te bezeilen. Hij wilde aan geen enkel onderzoek meewerken. "Ze probeerden me er in te luizen." Ook aan psychisch onderzoek bij het Pieter Baan Centrum gaf hij geen medewerking. Deskundigen komen op basis van oude rapporten, Mike zat niet voor het eerst in de rechtbank, tot de conclusie dat hij waarschijnlijk lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en/of borderline.

Schaamteloos afgetuigd

"Daar moet hij aan geholpen worden, voordat hij weer op straat komt", zegt de officier van justitie. "De maatschappij moet tegen deze man worden beschermd. Hij heeft zijn jeugdvriend schaamteloos en grenzeloos afgetuigd en hem vervolgens overgelaten aan zijn lot."

Volgens de officier kan het niet anders dan dat Mike de agressor was. "Hij staat met het vuurwapen op de foto, hij is gevlucht met het wapen, getuigen hebben gezien dat hij zichzelf de woning heeft ingeslagen en er zat alleen bloed van het slachtoffer op het wapen. Mike had geen verwondingen."

Of Mike inderdaad wordt veroordeeld voor poging tot doodslag op zijn Zwolse jeugdvriend, wordt over twee weken duidelijk. Dan velt de rechtbank vonnis.