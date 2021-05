Wellekade in Deventer komende avonden afgesloten wegens overlast

De verlaagde Wellekade in Deventer wordt de komende dagen vanaf acht uur 's avonds tot zes uur 's ochtends afgesloten. Dat heeft burgemeester Ron König besloten. Aanleiding is de drukte in het gebied.

Afgelopen dagen was het druk langs de verlaagde Wellekade. Honderden jongeren kwamen bij elkaar, waarbij de coronamaatregelen en het alcoholverbod niet werden nageleefd. Dat leverde bovendien overlast op voor omwonenden. "Vrijdag en zaterdag leek het overdag mee te vallen, maar 's avonds valt het dan toch tegen", verwijst König naar de vrijdag en zaterdag toen het ook al flink druk was op de verlaagde Wellekade. Ingrijpen door politie en handhavers was volgens König ook geen optie aangezien er sprake was van een capaciteitsprobleem.

Omslagpunt

De komende dagen moet het dus rustig worden langs de Wellekade en specifiek het verlaagde Wellepad waar de jongeren zich verzamelen. "Het mooie weer was het omslagpunt", aldus König die stelt dat handhaving voor vrijdag niet zo ingewikkeld omdat het weer toen ook flink tegenviel.

Dat het fout zou gaan op het moment dat het mooier weer zou worden, had König wel verwacht. "Het verlaagde Wellepad is gewoon een hele mooie plek, maar we zien dan veel overlast. Er blijft veel troep achter, er is veel lawaai en wordt ook veel alcohol en lachgas gebruikt", constateert de burgemeester. De Wellekade heeft bovendien een regionale aantrekkingskracht. Er kwamen ook mensen uit de regio naar Deventer.

Verspreiden

König begrijpt dat nu het populaire deel van de Wellekade wordt afgesloten er ook op andere plekken overlast kan ontstaan, het zogenoemde waterbedeffect. Die jongeren moeten toch ergens naar toe. König hoopt dat de jongeren zich zullen verspreiden. Bovendien denkt hij dat het ook kan helpen dat vanaf 5 juni de terrassen langer open mogen.