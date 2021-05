Boa's in Almelo krijgen bodycam

De boa’s in Almelo worden komend half jaar uitgerust met een bodycam. De maatregel, waarbij een kleine camera aan het uniform wordt gedragen, is een pilot van een half jaar. Er moet duidelijk worden of het werk van de boa veiliger wordt door de camera.

De boa's krijgen steeds vaker te maken met fysiek of verbaal geweld. Daarom is besloten een pilot op te zetten. "Het is niet zo dat er een sterke toename te zien is in het aantal incidenten, maar je merkt dat de samenleving verruwt. Incidenten komen daardoor wat vaker voor", laat de gemeente weten. Deze landelijke trend is voor gemeente Almelo reden om te kijken of het werk veiliger kan. Daarom is besloten de boa's een half jaar uit te rusten met een camera.

Preventief

Naast extra veiligheid wordt er gekeken of de camera een preventieve werking heeft of in dreigende situaties de-escalerend kan werken. Zowel de boa’s als het college zijn voorstander van de bodycam. “De vraag kwam van twee kanten, onze boa’s merken dat het werk af en toe grimmiger wordt. Als gemeente wil je alles doen wat bijdraagt aan hun veiligheid.”

Tot en met december wordt getest of het dragen van een camera effect heeft. De boa mag zelf bepalen wanneer hij de camera gebruikt, maar moet wel aangeven dat er wordt opgenomen.