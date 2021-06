Oranjekoorts is nog ver te zoeken: "Afzet is nog niet de helft van bij andere voetbaltoernooien"

Vinkenpleintje in Almelo is helemaal oranje gekleurd (Foto: RTV Oost / Nout Peper)

"Bedrijven zijn een stuk minder bezig met Oranjeacties dan in andere jaren", vertelt bedrijfsleider Mart Hakkert van het Enschedese Araco International aan het Financieele Dagblad (FD). Dit bedrijf levert oranje T-shirts, hoeden, slippers en zonnebrillen aan de tussenhandel, die dat vervolgens aan bedrijven doorverkoopt. "Bij een heleboel mkb-bedrijven gebeurt weinig. Onze afzet is nog niet de helft van die bij andere voetbaltoernooien."

Over minder dan twee weken gaat de bal rollen op het EK voetbal, maar van Oranjekoorts is nog weinig te merken, schrijft het FD. De normaal gesproken massale bestellingen voor Oranjeproducten door kleine en grotere bedrijven blijven uit, merken leveranciers van promotieartikelen. Het Vinkenpleintje in Almelo, dat al helemaal oranje gekleurd is, is dan ook een uitzondering.

Niet in kroeg of op terras

Hakkert merkt dat bedrijven afwachten en hoopt stilletjes op nog wat lastminutebestellingen. "Misschien dat het meer gaat leven als Nederland de eerste ronde van het toernooi overleeft. Het speelt ook mee dat we nog niet met z'n allen in een kroeg of op een terras voetbal mogen kijken. Veel bedrijven denken daarom: volgende keer maar weer." Ook in andere landen, zoals België en Duitsland, is de voetbalgekte volgens Hakkert nog niet losgebarsten.

Leveranciers van promotionele producten zien de vraag naar Oranjeparafernalia al een aantal jaar teruglopen. "Van de verkoop van vijf tot tien jaar geleden aan het mkb en grotere bedrijven is weinig over", zegt directeur Bas Lensen van Toppoint uit Hengelo. "Kleinere orders van slingers, hoeden en dat soort dingen, die zijn er bijna niet meer. Dit toernooi is er veel minder vraag naar en door corona gaat dat nog eens door de helft."

Niet gepast

Lensen denkt dat bedrijven door de coronacrisis met andere dingen bezig zijn dan de voetbalzomer, of dat ze grote campagnes met feestartikelen nu niet gepast vinden. "Misschien leeft het toernooi bij de consument ook niet genoeg. We hebben tenslotte al zes jaar niet meer meegedaan aan grote voetbaltoernooien."

Precieze verkoopcijfers van EK-artikelen zijn er niet, maar het feestje is nog zeker niet op gang, zegt voorzitter Joop van Veelen van de brancheorganisatie voor promotionele producten PPP. "Het grote volume zit in het mkb en daar gebeurt niet veel. Dat zal ook niet meer echt veranderen. We verwachten niet dat er nog een hausse gaat komen, De sfeer is er nog niet echt."