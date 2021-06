Problemen met aanbod, vervoer en vooroordelen; G-sport heeft een boost nodig

Over een jaar moet het spektakel in Twente beginnen: de Special Olympics Nationale Spelen. Het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking. Het vestigt de aandacht in de regio tijdelijk op de G-sport, maar pas na het evenement ligt de échte uitdaging in Twente.

Onderschatting

Eva Velers kwam tot dezelfde conclusie. Ze deed vanuit de Special Olympics haar afstudeeronderzoek naar de G-sport in de regio en zag dat er ook vanuit de gemeenten geen eenduidig beleid is. "Het begint met de beeldvorming van de doelgroep", stelt Velers. "Nog steeds is het helaas zo dat mensen met een beperking als 'zielig' worden gezien. Ze kunnen heel veel, maar worden vaak onderschat. Dat moet echt anders."

Al jaren schreeuw ik dat er te weinig aandacht is voor de G-sporters Klaas Zwiep, voorzitter De Tubanten

Zo zijn er talloze voorbeelden van onderschatting. "Ik sprak met iemand die lid was bij een sportvereniging. De club zocht trainers en hij had zich aangemeld. De club durfde het niet aan; ze waren bang dat hij het niet aan zou kunnen. Bang om dan het geld dat ze in hem zouden investeren, kwijt zouden raken."

Regionale aanpak

Naast de beeldvorming en de onderschatting, is het regionale beleid er niet tot nauwelijks. Een aantal jaren is er een regiocoach actief geweest die aangepast sporten in zijn portefeuille had. Maar toen hij met pensioen ging kwam er niemand voor terug.

Velers: "Het resultaat is dat er geen regionale aanpak is en veel langs elkaar heen loopt. De sporters zijn de dupe. Sport heeft voor hen enorm veel impact, ergens bij horen is ontzettend belangrijk. Het wordt ze op deze manier onnodig moeilijk gemaakt."

Iemand vroeg: slaan gehandicapten elkaar niet met hockeysticks? Marjolein Purmer, G-hockeycoach

Klaas Zwiep, voorzitter van G-sportvereniging De Tubanten, herkent zich in dit beeld. "Al jaren schreeuw ik dat er te weinig aandacht is voor de G-sporters. Het is gelukkig de afgelopen jaren iets beter geworden, doordat bijvoorbeeld de Paralympische Spelen worden uitgezonden. Maar het is nog steeds veel te weinig."

‘Beeldvorming is totaal verkeerd’

De komst van de Special Olympics ziet Zwiep als een kans. "Dit is heel goed. Je zet jezelf op de kaart als regio. Hier in Twente liggen echt heel veel kansen. Het begint uiteindelijk met aandacht, voordat er actie ondernomen wordt. Dit evenement moet er voor zorgen dat reguliere sportverenigingen de G-sporters integreren. Eigenlijk zouden er helemaal geen speciale sportverenigingen voor G-sporters moeten zijn."

Twintig jaar geleden was Marjolein Purmer één van de voorvechters van de G-sport in Twente. Ze begon met G-hockey bij Hockeyclub Twente in Hengelo, iets dat op dat moment helemaal niet vanzelfsprekend was. "Er werden binnen de club toen wel vraagtekens bij gezet", vertelt Purmer. "Er kwam iemand naar mij toe met de opmerking: ‘Gaan ze elkaar dan niet slaan met de hockeysticks?’ Alsof G-sporters niet gewoon serieus kunnen sporten."

Geen enkel G-team in een grote stad, dat is toch gek? Marjolein Purmer, G-hockeycoach

De beeldvorming, onderschatting en het gebrek aan eenduidig beleid zijn al jarenlang een probleem. Volgens Purmer is er heel veel winst te behalen. "Stel, je bent ouder en hebt een kind dat verstandelijk of lichamelijk beperkt is en dat wil sporten. Dan is het nu echt een grote opgave om te inventariseren wat en waar mogelijk is. Voorheen werden er regionaal sportclinics georganiseerd, dan konden gehandicapten in aanraking komen met verschillende sporten. Ik weet niet waarom dat er nu niet meer is."

Purmer en Velers over de gehandicaptensport:

‘Elke grote stad moet voldoende G-teams hebben’

Om gehandicapten een goede kans op sporten te bieden, moet het aanbod wel beter. Bijvoorbeeld bij hockey is het nog niet overal goed geregeld. Purmer: "Wij hockeyen met een aantal teams in Hengelo, maar onze dichtstbijzijnde tegenstanders zitten in Almelo en Lochem. Voor andere wedstrijden rijden we bijvoorbeeld naar Groningen, niet echt toegankelijk dus voor de sporters en hun ouders die moeten rijden."

In Enschede, waar twee grote hockeyclubs zitten (EHV en PW, red.), is geen enkele mogelijkheid voor G-sporters om te hockeyen. "In zo’n grote stad is dat toch heel gek? Er moeten daar genoeg potentiële G-hockeyers wonen."

Bestaande verenigingen

Terug naar Eva Velers. Na haar onderzoek schreef ze ook een aanbeveling voor verenigingen en gemeenten. Een aantal zaken moet volgens haar veranderen; er moet structureel meer aandacht voor G-sporters zijn, binnen de gehandicaptenzorg moet er meer gestimuleerd worden om te sporten, er moet betere begeleiding bij reguliere sportverenigingen komen en het vervoer moet beter geregeld worden.

"Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de reguliere sportverenigingen", legt Velers uit. "Zij moeten structureel budget vrijmaken voor een G-tak en moeten er iemand verantwoordelijk voor maken. Nu is het vaak nog los zand. Als iemand er mee stopt, valt soms de volledige G-tak weg bij een vereniging."

Vervoer niet goed geregeld

Daarnaast ligt er een groot probleem bij het vervoer. Veel G-sporters worden gebracht en gehaald met een taxi, maar dat gaat niet altijd goed. "Er zijn veel voorbeelden waarbij een taxi veel te vroeg of veel te laat komt. Het resultaat is dat een sporter dan maar kort, of zelfs helemaal niet kan sporten."

De aandacht dankzij de Special Olympics is erg belangrijk Eva Velers

Om de G-sport op een goede manier aan te pakken, is volgens Velers een regionale aanpak nodig. "Er moet samengewerkt worden, niet meer op losse eilandjes. Daar ligt een belangrijke rol voor gemeenten en de sportverenigingen. Daarnaast moet het er simpelweg meer aandacht voor zijn, op een positieve manier."

Ook moet de Special Olympics een grote rol spelen. "De aandacht voor dit onderwerp, dankzij de komst van het evenement, is erg goed. De organisatie wil met het toernooi ook een grote maatschappelijke impact creëren. Het doel is om na afloop van de Nationale Spelen 2022 iets in Twente na te laten, zodat sporten en bewegen voor mensen met een verstandelijke beperking aantrekkelijker wordt."