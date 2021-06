Uitspraak over conflict tussen café Bruut en Gemeente Zwolle: mocht gemeente deuren 'granaatcafé' sluiten?

De Raad van State doet vandaag uitspraak in het geschil tussen de gemeente Zwolle en de eigenaar van bar Bruut in Zwolle. Eind 2018 moest eigenaar Bob Kooistra de deuren sluiten nadat een granaat aan de voordeur was gehangen. Als gevolg daarvan moest het café een tijd dicht op last van de gemeente. Die sluiting was onterecht, zo meent Kooistra nog altijd. Komt er vandaag een einde aan een drie jaar durende strijd?

De schrik was groot, in oktober 2018, toen een medewerker van café Bruut een handgranaat aantrof aan de deurklink van het café. Meteen werd de beveiliging rond het café aangescherpt. Politie-onderzoek moest de herkomst van de granaat achterhalen. Uit dat onderzoek bleek al snel dat de persoon die de handgranaat ophing te zien was op camerabeelden.

Hefige gebeurtenis

Toenmalig burgemeester van Zwolle Henk Jan Meijer wachtte het onderzoek van de politie niet af. Hij besloot een dag na de vondst de kroeg voor zeven dagen te sluiten. De burgemeester deed dat uit veiligheidsoverwegingen. Hij noemde het "een heftige gebeurtenis."

De verhoudingen tussen de gemeente en de eigenaar van het café verharden al snel als eigenaar Kooistra zijn zaak weer wil openen. De zeven dagen sluiting, opgelegd door de gemeente, is voorbij. Toch mag Bruut niet open van de gemeente.

Anderhalve week na de sluiting van het café gaan de deuren dan toch weer open. Bob Kooistra van Bruut slaat een waarschuwing van de burgemeester om gesloten te blijven in de wind. "We begrijpen dat de eigenaar het café graag wil openen, maar dat kan op dit moment niet zonder vergunning. De afgelopen dagen hebben we zorgvuldig gekeken of we de vergunning konden verlengen. Dat is niet het geval. Er is meer onderzoek nodig", aldus burgemeester Meijer.

Strafbaar

In december, zo'n twee maanden na de sluiting van Bruut, loopt het conflict nog verder op als de politie de ingang van café Bruut verzegelt. Het is vanaf dat moment strafbaar om de bar binnen te gaan. De druppel voor de gemeente is een besloten feestje dat in Bruut is gehouden. Volgens een woordvoerder van de gemeente is met dat feestje het door de gemeente ingestelde verbod opnieuw overtreden.

Dan gaat ook de rechter zich er mee bemoeien. Eigenaar Bob Kooistra vocht het besluit van de burgemeester aan bij de rechter. De rechter was het echter met de burgemeester eens en stelde dat er voldoende aanleiding is om het café voorlopig te sluiten. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat de gemeente op basis van geheime informatie een Bibob-onderzoek liet uitvoeren naar café Bruut. Bij zo'n onderzoek bekijkt een extern bureau of een bedrijf banden heeft met het criminele circuit.

Begin vorig jaar werd opnieuw een explosief aan de voordeur van café Bruut gehangen. Ook in 2019 was er nog een incident waarbij er een link was met café Bruut. In februari 2019 ontploften twee granaten in de straat waar Kooistra woont. Volgens Kooistra waren die in de straat neergelegd om te voorkomen dat de bar heropend zou worden.

Forse omzetschade

In februari van dit jaar staan Kooistra en de gemeente in hoger beroep tegenover elkaar bij Raad van State. Inzet voor Kooistra is het aantonen dat de sluiting van zijn café onterecht was. Als de Raad de sluiting ook onterecht vindt, dan ligt de weg open voor een schadeclaim. Het café lag na de gedwongen sluiting lange tijd stil en dat zorgde voor een forse omzetschade.

Volgens de gemeente was er geen volledige vergunningaanvraag ingediend en was dat de reden voor de sluiting. Volgens Kooistra was de granaat aan de deurklink reden voor de gemeente om het café te sluiten.

Twijfel

Het incident met de handgranaat aan de deur was volgens de advocaat van de gemeente wel een reden voor de burgemeester om meer informatie over het café op te vragen. Via experts kwamen er vervolgens signalen die de burgemeester hebben aangezet om een onderzoek te vragen door het bureau Bibob. Er was onder meer twijfel over de financiering van het café. Op dat moment was er voor de burgemeester geen reden meer om het café nog open te houden. Dus moest het worden gesloten.

Intussen is al wel duidelijk dat de naam van café Bruut verdwijnt uit het Zwolse uitgaansleven. Eigenaar Bob Kooistra laat in april weten dat hij zijn zaak van de hand doet. Café Bruut kwam de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws, vanwege handgranaten die aan de deur werden gehangen.