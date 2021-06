Justitie eist drie jaar cel voor betrokkenheid bij dubbele moordpoging Zwolle

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een dubbele moordpoging in de Zwolse onderwereldoorlog, maar Julian 'De Surinamer' ontkent er iets mee te maken te hebben. "Ik wil niet onschuldig de gevangenis in." Volgens justitie is er bewijs genoeg, ze eist drie jaar cel.

Het is 9 april 2016, middenin de nacht. Twee Turkse broers rijden in de Mercedes van hun zus terug naar huis in Zwolle-Zuid. Op de Wijheseweg, in de volksmond 'het dijkje', passeert hen in volle vaart een auto. Vanuit dat voertuig wordt meermalen geschoten. Beide broers raken levensgevaarlijk gewond. Het mag een wonder heten dat ze de moordaanslag overleven. De aanslag geldt als startpunt van een grimmige onderwereldoorlog in Zwolle.

Boekje open

De politie doet onderzoek, maar krijgt de zaak niet rond. Totdat jaren later een getuige een boekje open doet. Dat is Bolle, een drugscrimineel die zegt gegijzeld en mishandeld te zijn door zijn voormalig bloedbroeders Idris en Abas. Een van deze twee Afghaanse broers, Abas, zou volgens Bolle ook betrokken zijn geweest bij de dubbele moordaanslag in 2016. "Abas heeft geschoten, hij heeft het me zelf verteld." Ook Idris zou het aan Bolle hebben gezegd. "En Julian 'de Surinamer' heeft die nacht de auto bestuurd." Volgens Bolle zou Julian het hem hebben toegefluisterd in een kapperszaak.

Bolle weet ook te vertellen dat er bij de moordaanslag een handvuurwapen is gebruikt en bij wie dat is gekocht. De wapenhandelaar erkent bij de politie dat hij inderdaad een dergelijk wapen heeft verkocht aan de verdachten. De gevonden munitiedelen van 2016 komen overeen met zo'n vuurwapen, die verklaring van Bolle lijkt dus te kloppen.

Oud onderzoek

Als de politie de rest van de verhalen van Bolle naast de bevindingen uit het oude onderzoek legt, komen ze tot de conclusie dat het zomaar kan kloppen dat Julian er bij was die nacht. Getuigen hebben het over een BMW 1-serie van waaruit gevuurd zou zijn, Julian reed toen een dergelijke auto.

Onder de Mercedes van de Turkse broers die doelwit waren, vond de politie een peilzender. Die peilzender had contact gemaakt met een telefoon die aanstraalde op een telefoonmast in de buurt van Julians huis. Tenslotte zijn er nog twee andere getuigen die zeggen dat Julian de auto bestuurde bij de aanslag.

Volgens het OM is het bewijs genoeg om Julian achter de tralies te zetten. De officier van justitie noemt het tekenend dat Julian bij de politie heeft gezwegen. "Als je onschuldig bent, dan wil je dat toch van de daken schreeuwen?"

Magnetron-verklaring

Maar dat zwijgen deed 'De Surinamer' op aanraden van zijn raadsman Schreudering. Die noemt de bewijsconstructie van het OM "één groot aannamespel." Volgens de advocaat is het verhaal van getuige Bolle een "magnetron-verklaring". Schreudering zegt dat in het milieu van alles werd rondgekletst, die verhalen zijn herkauwd en bij de politie uitgespuugd. "Het is opgewarmde prak, die getuige is onbetrouwbaar."

Zijn cliënt, Julian, erkent dat hij de Afghaanse broers kent, waarmee de twee Turkse doelwitten ruzie hadden. "Ik heb bij Idris in de zaak gewerkt, een grillroom. En Abas ken ik van school. We wonen in dezelfde buurt." Maar dat wil volgens zijn raadsman niet zeggen dat zijn cliënt bij een criminele groepering hoorde.

En dat Julian in die tijd in een BMW rondreed is volgens Schreudering nietszeggend. "Wie zegt me dat het zijn BMW was, van waaruit is geschoten?"

En dat de telefoon die gekoppeld was aan de peilzender, aanstraalde op een telefoonmast bij Julian in de buurt zegt volgens de raadsman ook niks. "Er wonen duizenden mensen in Zwolle-Zuid die dezelfde mast aanstralen." Volgens de advocaat moet Julian worden vrijgesproken.

Of er een veroordeling volgt, wordt duidelijk over twee weken. Aanstaande vrijdag velt de rechtbank vonnis tegen Abas en Idris en hun vermeende adjudanten.