"Juridische procedures om cateringbedrijf dochter te sluiten kostte Almelo twee ton"

Quicks dochter besloot in februari 2017 te starten met een cateringbedrijf vanuit de woning van haar ouders. De keuken waar ze haar broodjes smeerde was gevestigd in een schuur achter het huis. Van die schuur maakte destijds ook Dart- en Biljartvereniging Quick gebruik. Hoewel de naam anders doet vermoeden, zitten Richard en zijn dochter niet in het bestuur van de vereniging. "Ik ben er lid, meer niet", zegt Richard. "De vereniging is meegesleurd in dit hele verhaal. De biljarters spelen noodgedwongen hun potjes in Vriezenveen."

Het bord van Biljart- en dartvereniging Quick staat nog steeds in de tuin bij de familie Quick. (Foto: RTV Oost)

Kort na de start van haar bedrijf, ontving de gemeente Almelo klachten over geuroverlast. Er volgenden meerdere controles en de onderneemster paste de keuken en de schuur aan aan de eisen die de ambtenaren stelden. Ook diende ze een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. Hoewel keuken en schuur aan alle eisen voldeden, werd de omgevingsvergunning telkens afgewezen. De familie Quick legde zich daar niet bij neer. Met als gevolg meerdere bezwaarprocedures, rechtszaken bij de bestuursrechter, rechtszittingen bij de Raad van State.

"In het begin werd waren het juristen van de gemeente zelf die namens Almelo het woord voerden", weet Quick. "Ongeveer vanaf augustus 2018 werd Almelo vertegenwoordigd door een advocaat van Damsté advocaten." Vanuit financieel oogpunt trad vader Richard in veel gevallen op als 'raadsman' van zijn dochter.

Einde catering

Na het opleggen van een dwangsom, kwam er (voorlopig) een einde aan het cateringbedrijf. De Raad van State oordeelde in maart van dit jaar dat de gemeente Almelo de dwangsom terecht had opgelegd. Volgens de Raad is een commercieel cateringbedrijf in de loods aan de Peppellaan in strijd met het geldende bestemmingsplan.

Richard Quick en zijn dochter blijven het oneens met alle beslissingen tegen Broodje bij de Brug. "Voor een bedrijf als dit, catering vanuit huis, is helemaal geen omgevingsvergunning nodig. Wij voldoen aan alle eisen die de ambtenaren aan ons hebben gesteld. Dat is voldoende. De vetput en de afzuiging die we hebben laten plaatsten voldoen aan de regels."

Op advies van de ambtenaren werd de pijp van de afzuiging op het dak van de schuur een meter verhoogd. (Foto: RTV Oost)

Toch worden er bij Broodje bij de Brug geen broodjes gesmeerd. Ondanks positieve rapporten van een onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in ruimtelijke plannen, een ingenieurskantoor en een akoestisch onderzoekbureau. De kosten voor deze rapporten bedragen vele duizenden euro's, die voor rekening zijn van de familie Quick.

Wob-verzoek

Het bracht vader Richard op het idee om bij de gemeente een wob-verzoek in te dienen. "Hoeveel geld heeft het Almelo gekost om een keuken van 28 vierkante meter buiten bedrijf te stellen?" Quick kreeg niet alle informatie waarom hij vroeg, maar wat hij kreeg deden bij hem de wenkbrauwen fronsen. "Alleen al de advocaat van Damsté diende in de periode augustus 2018 tot en met mei 2019 facturen in met een totaal bedrag van bijna 86.000 euro. Ik heb ook een tweede wob-verzoek gedaan en de teller is al opgelopen naar 150.000 euro. Tel daarbij de kosten op van alle ambtenaren en huisjuristen die met ons bezig zijn geweest en je komt met gemak boven de twee ton uit. Bizar."

Onderzoek Rekenkamercommissie

De gemeenteraad van Almelo praat vanavond over rapport van de Rekenkamercommissie. Uit dat rapport blijkt dat Almelo het meest betaalde aan advocatenkantoor Damsté. In 2017 gaat het om een bedrag van 596.322 euro. In 2018 is dit 639.827 euro en in 2019 factureerde het kantoor 633.728 euro. De hoofdconclusie van het rapport van de Rekenkamercommissie is dat Almelo op het gebied van juridische kwaliteitszorg (nog) niet in control was en is. Sinds 2019 zijn volgens de onderzoekers verbeteringen in gang gezet.