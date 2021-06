Een windmolenpark achter je huis, hoe is dat eigenlijk?

Het is een imposant gezicht: de enorme windmolen die boven de boerderij van de familie Pijlman uittorent. Iets verder naar achteren tel ik nog vier. vijf molens die rustig hun rondjes draaien in de middagzon. De molens draaien nu bijna een jaar, vertelt Rob Pijlman met zijn zoontje op de arm. "Toen de plannen er lagen waren we er niet blij mee, zacht uitgedrukt. Maar nu ze er eenmaal staan vallen het geluid en de slagschaduw echt reuze mee".

Windmakers

Zoon Willian is het niet met hem eens. "Ik vind ze vervelend want ik hou niet van die harde wind." Hij denkt dat de molens de wind maken. Best een logische gedachte, want als de molens stilstaan, waait het meestal niet. "Zo leer ik ook weer wat van jou", lacht vader Rob.

Vader en zoon Pijlman in de achtertuin met uitzicht op Veenwieken (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Bij de woonboerderij van de familie Pijlman hoort ook een gastenverblijf. Tot nu toe krijgt Pijlman geen klachten van de vakantiegangers: "We laten op de foto's duidelijk zien wat ze kunnen verwachten, en tot nu toe schrikt het niemand af. Sommige mensen komen er zelfs speciaal voor, die zijn wel benieuwd hoe het er in de praktijk uitziet."

Andere problemen

In de warme middagzon draaien de molens van Veenwieken sloom hun rondjes. Alleen van heel dichtbij zijn ze te horen. Ik maak een rondgang door de buurt en hoor vaak dat de overlast die de mensen vooraf hadden verwacht, in de praktijk best meevalt. Ze kampen juist met andere problemen die ze niet vooraf hadden zien aankomen.

Jacqueline Willighagen blijkt erg gevoelig te zijn voor de laagfrequente tonen die een windmolen kan verspreiden. "Mijn man en zoon hebben helemaal nergens last van, maar ik lig er vaak wakker van. Het klinkt als het continue gedreun van een bassbox in de auto. 's Nachts is het vaak het ergst, als de wind laag bij de grond is gaan liggen, maar het hoger in de lucht nog wel doorwaait."

Onderzoek

Zo'n acht procent van de mensen neemt laagfrequent geluid waar. Voor twee procent is het zelfs heel hinderlijk. Jacqueline wist niet dat ze er zo gevoelig voor was, totdat de molens gingen draaien. "Er loopt nog wel een onderzoek naar de hoeveelheid geluid, en of het binnen de normen blijft. Het is mogelijk om op bepaalde momenten een molen stil te zetten om de overlast van het laagfrequent geluid te beperken, dus wie weet komt er een oplossing."

Windmolens produceren laagfrequent geluid dat voor de meeste mensen niet hoorbaar is (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Ook andere omwonenden hebben onderzoekskastjes staan die het geluid meten. Niet alleen voor het laagfrequente geluid, maar ook voor het suizende of zwiepende geluid dat de molens kunnen produceren.

Schade-afhandeling

Zo hoor ik allerlei verschillende verhalen over hoe de windmolens het leven hier hebben veranderd. Veel omwonenden blijven liever anoniem. Sommige omdat ze nog verwikkeld zijn in een schade-afhandeling, anderen omdat ze juist flink profiteren van de windmolens en geen ruzie met hun buren willen. Duidelijk is wel dat er veel misgaat in de afhandeling van toegezegde vergoedingen.

Ook Rob Pijlman merkt dat. "Je zou denken, dat als die molens eenmaal draaien dat ze dan soepel en snel alles afhandelen, maar het tegendeel is waar. dat valt me wel echt tegen."

Deze molen staat op 400 meter afstand van het huis van de familie Pijlman (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Dit ziet ook Jacqueline. "Tijdens de informatieavonden werd wel gezegd dat er van alles vergoed wordt, bijvoorbeeld als je last hebt van het zicht. Nou, mijn ouders kijken pal op het hele windmolenpark en werden onrustig van het gedraai de hele tijd. Maar de haag van leibomen die ze hebben neergezet, daar is nog geen cent subsidie voor gekomen."

Een leihaag moet het zicht op de molens een beetje wegnemen, maar die wordt niet vergoed (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

Crossen

Nog een onverwacht probleem: de gladde stukken asfalt tussen en rond de windmolens zijn leuk om te skeeleren, maar ook erg aantrekkelijk voor crossende jeugd. "Op mooie avonden crossen jongeren daar met auto's en motoren," verzucht Rob Pijlman, "daar hebben we meer last van dan van de molens zelf. Maar tot nu toe wordt daar bar weinig tegen ondernomen."

Een windmolenpark in de buurt van bebouwing, zelfs in het buitengebied, lijkt toch niet mogelijk zonder op één of andere manier overlast te veroorzaken. Al maakt voor veel omwonenden een schadevergoeding wel wat goed. Maar lang niet voor iedereen. "Ik wil geen geld, ik wil gewoon rustig buiten kunnen zitten", verzucht een vrouw, terwijl de molenwieken achter haar ongestoord doordraaien.