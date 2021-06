Solar Boat Twente vaart in Portugal eerste zonnebootrace sinds uitbraak coronavirus

Het studententeam Solar Boat Twente reist deze week met de pas onthulde ‘Echo’ af naar het Water World Forum in Monsaraz in Portugal. Daar wordt de komende dagen het grootste stuwmeer van West-Europa omgetoverd tot het strijdtoneel van de eerste zonnebootrace van het seizoen.

“Met deze race krijgen we de kans om ons alvast een keer te meten met de competitie voor de officieuze wereldkampioenschappen een maand later in Monaco”, zegt teammanager Tjeerdtje van Gastel. “Daarnaast sluit het evenement goed aan bij onze missie en is het een prachtig podium voor het delen van ons verhaal over verduurzaming en innovatie in de maritieme- en transportsector.”

Succesvolle test

Het afreizen naar Portugal vereist een strakke organisatie. Na een laatste succesvolle test op het Twentekanaal vorige week, is de Twentse zonneboot goed ingepakt en samen met de boten van twee andere Nederlandse teams ingeladen voor transport naar Portugal. Corona speelt een belangrijke rol bij het evenement. “We houden de situatie in Portugal nauwlettend in de gaten. Daarnaast nemen wij en de organisatie allerlei maatregelen om een corona-uitbraak te voorkomen”, zegt Van Gastel. Alleen deelnemers zijn fysiek welkom in Monsaraz; er zal geen publiek zijn.

Na deze wedstrijd zal het team zich voorbereiden op de Monaco Energy Boat Challenge, het officieuze wereldkampioenschap voor zonneboten. Ook het Nederlandse competitieseizoen staat, onder corona-voorbehoud, op de kalender. Het betreft twee World Cup Series: van 1 tot en met 4 september in Purmerend en van 22 tot en met 25 september in Groningen.