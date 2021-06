Explainer | Wat is er aan de hand met de injectie van afvalwater in Twente?

De provincie schreef de minister een brief, net als verschillende gemeenten in Noordoost-Twente. Daarin werden de zorgen geuit. Bezorgde burgers richtten een stichting op: Stop Afvalwater Twente. Ze verzamelden bijna dertigduizend handtekeningen die in 2016 werden aangeboden aan de minister.

Mijnbouw activiteiten zoals de injectie van afvalwater is vaak ingewikkeld en technisch moeilijk uit te leggen. In deze uitlegvideo's proberen we inzicht te geven in wat er speelt.

Explainer 1: Die laat je zien hoe de NAM gas uit de Twentse bodem haalde en hoe die bodemlagen er uit zien.

Vele miljarden liters afvalwater

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) injecteert sinds 2011 afvalwater uit de Drentse oliewinning in de lege gasvelden in Twente. Oorspronkelijk zouden de vele miljarden liters chemisch afvalwater worden verspreid over meerdere oude gasreservoirs. Maar door tegenslagen van diverse aard, gebeurt dat nog maar in twee gasvelden.

Waar liggen de putten?

Explainer 2: Over hoe en waarom de oude gasvelden worden gebruikt voor de injectie van afvalwater.

Nog 3000 kubieke meter per dag

Op dit moment wordt iedere dag nog zo'n 3.000 kubieke meter water geïnjecteerd in een oud gasveld dat loopt van Rossum tot onder de Oldenzaalse wijk De Essen.

Explainer 3: Over de voordelen en de risico's van de injectie van afvalwater, met voor- en tegenstanders.

Scheuren in de put

De laatste put die werd gesloten is ROW-2. Vorig jaar ontdekte de NAM scheuren in de binnen- en de buitenbuis, waardoor afvalwater zou kunnen lekken in de dikke zoutlagen onder Twente. Inmiddels is die put hermetisch en voor eeuwig afgesloten. Maar de onrust is toegenomen. Want wat gebeurt er allemaal onder onze voeten in die diepe bodem van Noordoost-Twente?

Explainer 4: Is de informatie die burgers krijgen wel betrouwbaar?