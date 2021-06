Geen oranjekoorts? "Het is hier nog nooit zo'n gekkenhuis geweest!"

Hoewel meerdere groothandelaren in oranjeproducten gisteren in het Financiële Dagblad stelden dat de oranjekoorts in ons land nog ver te zoeken is, zijn ze in Hengelo in een jubelstemming. "Het is hier nog nooit zo druk geweest. Vanochtend ben ik om half vijf begonnen met bestellingen klaar maken en dat gaat tot ver in de avond door", vertelt Mettinkhof.

Tekst gaat verder onder de video

Zijn partner Christiane Mossel laat tussen alle dozen zien wat er nu enorm in trek is. "Vlaggen met de oranje leeuw erop, zonnebrillen, fluitjes, hoeden, caps, eigenlijk alles wat oranje is, is in trek. Ik moet eerlijk zeggen dat deze drukte ons een beetje heeft overvallen. We hebben het vermoeden dat mensen na zo'n lange lockdown toch de straten of hun huis willen versieren en behoefte hebben aan een uitbundig feestje."

Van Norberth en Christiane mag het Nederlands elftal tot aan de finale in het EK blijven. "Dan gaat het feestje hier nog wel duren tot half juli", zegt Mossel. "Maar dat vinden we niet erg hoor. Van ons mag het, zeer zeker."